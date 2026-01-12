Balcão de EmpregosReprodução

Renata Cristiane
Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, divulga novas oportunidades de trabalho disponíveis no Balcão de Empregos do município.

As vagas são resultado da parceria entre a Prefeitura e empresas locais, com o objetivo de aproximar trabalhadores e trabalhadoras que buscam uma colocação no mercado de trabalho das empresas que estão contratando.

As pessoas interessadas devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp do Balcão de Empregos, no número (22) 99707-2077, ou buscar atendimento presencial na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

Atualmente, estão disponíveis vagas para os seguintes cargos:

- Governanta
- Ajudante de padeiro
- Pizzaiolo
- Ajudante de cozinha
- Recepcionista
A Secretaria reforça que a Prefeitura de Búzios não participa dos processos seletivos, entrevistas ou decisões de contratação. O papel do Balcão de Empregos é atuar como um canal de intermediação, conectando trabalhadores e trabalhadoras às empresas parceiras, que são as responsáveis por todas as etapas da seleção e contratação.

O Balcão de Empregos é uma política pública voltada à promoção do acesso ao trabalho e à renda, contribuindo para o fortalecimento da economia local e para a ampliação das oportunidades para a população buziana.
