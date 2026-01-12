Balcão de EmpregosReprodução
As vagas são resultado da parceria entre a Prefeitura e empresas locais, com o objetivo de aproximar trabalhadores e trabalhadoras que buscam uma colocação no mercado de trabalho das empresas que estão contratando.
As pessoas interessadas devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp do Balcão de Empregos, no número (22) 99707-2077, ou buscar atendimento presencial na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.
Atualmente, estão disponíveis vagas para os seguintes cargos:
- Governanta
- Ajudante de padeiro
- Pizzaiolo
- Ajudante de cozinha
- Recepcionista
O Balcão de Empregos é uma política pública voltada à promoção do acesso ao trabalho e à renda, contribuindo para o fortalecimento da economia local e para a ampliação das oportunidades para a população buziana.
