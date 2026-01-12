Mulher de cerca de 65 anos - Jornal Folha de Búzios

Mulher de cerca de 65 anos Jornal Folha de Búzios

Publicado 12/01/2026 13:58

Búzios - Uma mulher de cerca de 65 anos morreu na tarde deste domingo (11) após passar mal durante a preparação para um mergulho com cilindro na Praia de João Fernandes, em Armação dos Búzios. Segundo as informações, a vítima não chegou a entrar no mar.



Testemunhas relataram que o mal-estar ocorreu no início da atividade, ainda na fase de colocação e ajuste dos equipamentos. Ao colocar a máscara de mergulho, a mulher começou a se sentir mal, o que levou à interrupção imediata do procedimento. Ela não chegou a submergir nem a colocar o rosto na água.



Mesmo após a retirada do equipamento, a vítima permaneceu passando mal na areia enquanto aguardava atendimento médico. De acordo com relatos, não havia ambulância disponível no momento, já que apenas um veículo atendia todo o município. Diante da gravidade da situação, pessoas que estavam no local decidiram levá-la em um carro particular até uma unidade hospitalar.



A mulher chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu e morreu no hospital. Informações preliminares apontam que ela fazia uso contínuo de medicamentos e tinha problemas de saúde, fatores que podem ter contribuído para o agravamento do quadro.



A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.