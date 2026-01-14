Grande quantidade de mercadorias sem comprovação de origemReprodução/PM
Três pessoas são detidas com mercadorias produtos de crime durante abordagem policial em Búzios
Abordagem ocorreu em Manguinhos após alerta do sistema de monitoramento da cidade
Três pessoas são detidas com mercadorias produtos de crime durante abordagem policial em Búzios
Abordagem ocorreu em Manguinhos após alerta do sistema de monitoramento da cidade
Secretários de Turismo da Costa do Sol se reúnem com Gustavo Tutuca para alinhar ações regionais
Participaram representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema
Foragida da Justiça de Minas Gerais é presa na Praia da Rasa, em Búzios
Mulher com mandado de prisão em aberto foi localizada durante ação integrada de inteligência entre forças de segurança de três estados
Motociclista morto após cair em buraco de trecho em obras em Búzios é identificado
Matias Gonçalves Ramos tinha 33 anos, morava na cidade havia três anos e deixa esposa e um filho de cinco anos
Prefeitura de Búzios inicia recadastramento obrigatório de idosos do Centro de Convivência
A iniciativa segue até sexta-feira (16), das 8h às 16h
Motociclista morre ao cair em buraco de obra em Búzios
Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (12), no bairro Baía Formosa; via estava sinalizada para intervenções, mas circunstâncias ainda são investigadas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.