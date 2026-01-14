Grande quantidade de mercadorias sem comprovação de origem - Reprodução/PM

Grande quantidade de mercadorias sem comprovação de origemReprodução/PM

Publicado 14/01/2026 14:46

Búzios - Três pessoas foram detidas na noite desta terça-feira (13), por volta das 20h25, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro Manguinhos, em Armação dos Búzios, após serem encontradas com uma grande quantidade de mercadorias sem comprovação de origem. A ação foi realizada por uma guarnição da Polícia Militar, após informações repassadas pelo sistema de monitoramento do município.

De acordo com a ocorrência, o sistema apontou que um veículo estaria envolvido em diversos furtos em shoppings e outros estabelecimentos da Região dos Lagos e que estaria deixando a cidade pela altura da Praia da Tartaruga. Diante do alerta, os policiais iniciaram diligências e montaram um cerco tático, conseguindo abordar o carro em frente ao Porto da Barra.

Durante a revista, foram encontrados diversos itens, entre eles roupas íntimas, mochilas, panelas elétricas e uma grande quantidade de material escolar e de papelaria, todos sem apresentação de nota fiscal. Ao todo, foram apreendidos dezenas de sutiãs e calcinhas, mochilas, panelas de pressão elétricas, além de caixas de lápis de cor, canetas, canetinhas, escovas de dente e kits escolares de marcas conhecidas.

O condutor do veículo, de 49 anos, informou ser motorista de aplicativo e alegou que apenas havia transportado duas mulheres de Niterói até Búzios para a realização de compras, afirmando não ter conhecimento da origem ilícita dos produtos. Já G.B.D.O., de 40 anos, declarou que já havia realizado esse tipo de prática outras vezes, negou ter cometido furtos, mas afirmou ter comprado as mercadorias de uma mulher não identificada, por intermédio de uma conhecida. Ele também admitiu que tinha ciência de que os produtos eram oriundos de crime e que pagou R$ 3.500 em dinheiro pela compra.

Após a abordagem, os envolvidos foram encaminhados à 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde o caso foi apresentado à autoridade policial de plantão. Depois de serem ouvidos, os dois suspeitos foram autuados pelo crime de receptação e irão responder em liberdade, já que, naquele momento, não havia vítimas formalmente identificadas relacionadas às mercadorias apreendidas.