A ação reuniu a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), a Agência Central de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de Mato Grosso, além de equipes da P/2 e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 25º Batalhão da Polícia Militar.
A suspeita, identificada pelas iniciais A.C.C.D.S., possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça mineira pelo crime de falsificação de documento público. No meio policial, ela é conhecida pelo apelido de “Dama do Crime”.
Segundo informações de inteligência, a mulher é considerada alvo de alta relevância e teria atuação ligada à facção criminosa Comando Vermelho (CV), exercendo a função de elo operacional da organização entre os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro.
Durante as diligências, os agentes também identificaram uma irregularidade no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde constava, de forma indevida, o registro de cumprimento do mandado de prisão. A apuração apontou o uso irregular de credenciais funcionais vinculadas à direção do Presídio de Peçanha, em Minas Gerais, embora a foragida não tivesse sido efetivamente custodiada. O caso foi comunicado ao Tribunal de Justiça, que adotou as medidas cabíveis e expediu um novo mandado de prisão.
Após a prisão, a mulher foi encaminhada para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde permaneceu detida e à disposição da Justiça.
