Suspeita, identificada pelas iniciais A.C.C.D.S.Repodução/PM

Publicado 14/01/2026 13:26

Búzios - Uma mulher foragida da Justiça de Minas Gerais foi presa no início da noite desta terça-feira (13), na Praia da Rasa, em Armação dos Búzios. A prisão aconteceu por volta das 18h20, durante uma operação integrada de inteligência que envolveu forças de segurança de diferentes estados.



A ação reuniu a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), a Agência Central de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de Mato Grosso, além de equipes da P/2 e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 25º Batalhão da Polícia Militar.



A suspeita, identificada pelas iniciais A.C.C.D.S., possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça mineira pelo crime de falsificação de documento público. No meio policial, ela é conhecida pelo apelido de “Dama do Crime”.



Segundo informações de inteligência, a mulher é considerada alvo de alta relevância e teria atuação ligada à facção criminosa Comando Vermelho (CV), exercendo a função de elo operacional da organização entre os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro.



Durante as diligências, os agentes também identificaram uma irregularidade no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde constava, de forma indevida, o registro de cumprimento do mandado de prisão. A apuração apontou o uso irregular de credenciais funcionais vinculadas à direção do Presídio de Peçanha, em Minas Gerais, embora a foragida não tivesse sido efetivamente custodiada. O caso foi comunicado ao Tribunal de Justiça, que adotou as medidas cabíveis e expediu um novo mandado de prisão.



Após a prisão, a mulher foi encaminhada para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde permaneceu detida e à disposição da Justiça.