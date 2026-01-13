Matias Gonçalves Ramos, de 33 anosReprodução
Motociclista morto após cair em buraco de trecho em obras em Búzios é identificado
Matias Gonçalves Ramos tinha 33 anos, morava na cidade havia três anos e deixa esposa e um filho de cinco anos
Prefeitura de Búzios inicia recadastramento obrigatório de idosos do Centro de Convivência
A iniciativa segue até sexta-feira (16), das 8h às 16h
Motociclista morre ao cair em buraco de obra em Búzios
Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (12), no bairro Baía Formosa; via estava sinalizada para intervenções, mas circunstâncias ainda são investigadas
Balcão de Empregos de Búzios divulga novas oportunidades de trabalho nesta semana
As vagas disponíveis são para Governanta, Ajudante de padeiro, Pizzaiolo, Ajudante de cozinha e Recepcionista
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
Prefeito de São Pedro da Aldeia autoriza instalação da BYD e fortalece polo automotivo
Nova unidade no bairro Balneário deve gerar mais de 30 empregos diretos e impulsionar a economia local
