Matias Gonçalves Ramos, de 33 anosReprodução

Publicado 13/01/2026 18:21

Búzios - O motociclista que morreu após cair em um buraco em um trecho em obras da Estrada Álvaro Elídio Gonçalves, no bairro Baía Formosa, em Armação dos Búzios, foi identificado como Matias Gonçalves Ramos, de 33 anos. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (12), em uma área que passa por obras de requalificação executadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Natural de Minas Gerais, Matias morava em Búzios havia cerca de três anos, onde vivia com a família. Ele deixa esposa e um filho de cinco anos. Familiares relataram que todos estão muito abalados com a perda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Búzios foi acionado por volta das 22h30 para atender a uma ocorrência de queda de motocicleta. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima já sem vida. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Informações iniciais indicam que a motocicleta caiu em uma escavação aberta na via. O trecho integra as obras de requalificação da Estrada da Fazendinha, sob responsabilidade da Secretaria de Estado das Cidades, que prevê serviços de drenagem, pavimentação e implantação de iluminação pública em mais de 11 quilômetros, ligando os bairros Baía Formosa e Praia Rasa.

Em nota, a Prefeitura de Búzios informou que a área estava interditada havia cerca de três dias, com desvio do tráfego e sinalização preventiva. Segundo o município, o motociclista teria acessado indevidamente o trecho interditado. Familiares e moradores contestam a versão e afirmam que a sinalização estaria próxima das escavações, especialmente em um trecho de estrada de terra. O Governo do Estado foi procurado, mas não respondeu. O caso segue em apuração.