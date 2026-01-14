Formatura de mulheres capacitadas pelo Projeto Caravana + Qualifica Rio - Reprodução

Publicado 14/01/2026 18:34

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher, realiza na sexta-feira (16), às 11h, a formatura das alunas do Projeto Caravana + Qualifica Rio. A iniciativa ofereceu cursos gratuitos de qualificação profissional na Praça Tia Uia, no bairro da Rasa, ampliando oportunidades para mulheres do município. O evento será na Praça Dona Uia, na Rasa.



A iniciativa tem como foco a autonomia econômica feminina, por meio da capacitação de mulheres a partir dos 15 anos, incluindo aquelas que desejam empreender e mulheres em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a geração de renda e a ampliação de oportunidades no mercado de trabalho.



As atividades foram realizadas em uma carreta equipada como unidade móvel de qualificação profissional, com cursos de caráter prático, como Tranças e Maquiagem, Inclusão Digital, Empreendedorismo Feminino e Empreendedorismo para Delivery.



O projeto é desenvolvido em parceria com o Governo Federal, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) e o Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (Ibratec), com apoio da Prefeitura, reforçando o compromisso com políticas públicas de qualificação, inclusão produtiva e fortalecimento da autonomia feminina no município.

