Formatura de mulheres capacitadas pelo Projeto Caravana + Qualifica RioReprodução
A iniciativa tem como foco a autonomia econômica feminina, por meio da capacitação de mulheres a partir dos 15 anos, incluindo aquelas que desejam empreender e mulheres em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a geração de renda e a ampliação de oportunidades no mercado de trabalho.
As atividades foram realizadas em uma carreta equipada como unidade móvel de qualificação profissional, com cursos de caráter prático, como Tranças e Maquiagem, Inclusão Digital, Empreendedorismo Feminino e Empreendedorismo para Delivery.
O projeto é desenvolvido em parceria com o Governo Federal, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) e o Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (Ibratec), com apoio da Prefeitura, reforçando o compromisso com políticas públicas de qualificação, inclusão produtiva e fortalecimento da autonomia feminina no município.
