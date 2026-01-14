Apreensão de drogas, arma de fogo e materiais usados no tráficoReprodução/PM
Ação policial apreende drogas, arma e termina com um morto no Alto da Rasa, em Búzios
Operação do GAT e do Serviço Reservado flagrou ainda endolação de entorpecentes, prendeu três suspeitos e apreendeu um menor
Prefeitura de Búzios oferece curso gratuito de Libras. Inscrições estão abertas até 24 de janeiro
Interessados podem se inscrever por meio do formulário disponível no link da bio das redes oficiais ou pelo WhatsApp (22) 2350-6066
Prefeito de Iguaba Grande avança em articulações para implantação de rodoviária na cidade
Fabinho Costa recebeu, nesta quarta-feira (14), os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano Faraco, para discutir a pauta
Três pessoas são detidas com mercadorias produtos de crime durante abordagem policial em Búzios
Abordagem ocorreu em Manguinhos após alerta do sistema de monitoramento da cidade
Secretários de Turismo da Costa do Sol se reúnem com Gustavo Tutuca para alinhar ações regionais
Participaram representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema
Foragida da Justiça de Minas Gerais é presa na Praia da Rasa, em Búzios
Mulher com mandado de prisão em aberto foi localizada durante ação integrada de inteligência entre forças de segurança de três estados
