Apreensão de drogas, arma de fogo e materiais usados no tráfico - Reprodução/PM

Publicado 14/01/2026 18:30

Búzios - Uma ação conjunta do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e materiais usados no tráfico, além da prisão de três suspeitos e da apreensão de um adolescente, na tarde desta terça-fera (13), no bairro Maria Joaquina, na localidade conhecida como Alto da Rasa, em Armação dos Búzios. Um criminoso morreu.

De acordo com a ocorrência, a equipe foi até a Rua das Acácias após receber informações sobre a atuação de pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região, que estariam armadas e realizando a endolação de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram cinco indivíduos, que não obedeceram à ordem de parada e tentaram fugir, pulando muros de residências vizinhas.

Durante a tentativa de fuga, dois dos suspeitos foram atacados por um cão da raça pitbull ao entrarem em um imóvel. Outro homem, segundo a polícia, estava armado e apontou a arma em direção a um policial, sendo atingido após a reação da equipe. Um quarto envolvido se rendeu no local, enquanto o quinto conseguiu fugir para uma área de mata.

No imóvel alvo da operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45 com carregador e munições, além de grande quantidade de drogas, entre cápsulas de cocaína, maconha em tabletes e buchas, balanças de precisão e diversos materiais usados para embalar entorpecentes.

Os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP) e, posteriormente, à 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Os três maiores de idade permaneceram presos e o adolescente foi apreendido. Após o registro, foi confirmado que o suspeito ferido durante a ação não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.