Homem é flagrado agredindo a ex-mulherLudmila Lopes/G1

Publicado 15/01/2026 13:45

Búzios - Um homem foi flagrado agredindo a ex-mulher em via pública na noite desta terça-feira (13), em Armação dos Búzios. A agressão foi registrada por câmeras de segurança e teria sido presenciada por vizinhos. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio.



Segundo o relato da vítima, a situação começou após o ex-companheiro ligar para uma das filhas pedindo que ela descesse sozinha até a rua para encontrá-lo e, em seguida, seguissem até uma praça. A mulher afirmou que não autorizou a saída por considerar o trajeto longo, escuro e inseguro naquele horário.



Ainda de acordo com a vítima, após a negativa, o homem passou a fazer ofensas verbais durante a ligação telefônica, chamando-a de “louca” e “maluca”. Ela relatou que sugeriu que ele fosse até o portão da residência buscar as crianças, mas o pedido foi recusado. Após encerrar a ligação e bloquear o contato, o homem teria ido até o imóvel cerca de 20 minutos depois, passando a gritar em frente à casa.



A mulher informou que desceu para tentar dialogar, e a discussão continuou em via pública. Conforme o depoimento, ao reafirmar que as filhas não desceriam sozinhas, o ex-marido teria iniciado as agressões físicas. Até então, não havia medida protetiva em vigor contra ele.



Diante do ocorrido, a vítima decidiu formalizar a denúncia, alegando possuir imagens das câmeras de segurança e testemunhas que presenciaram a agressão. Foi registrado boletim de ocorrência e solicitado pedido de medida protetiva de urgência, com base na Lei Maria da Penha.



Em depoimento à Polícia Civil, o homem afirmou que foi ao local apenas para buscar as filhas e levá-las à praça, como costuma fazer. Segundo ele, normalmente as crianças descem a rua enquanto ele sobe, encontrando-se em frente a uma igreja próxima à residência. O acusado disse que considerou exagerada a preocupação da ex-companheira, que teria demonstrado medo de sequestro ou violência.



Ele relatou ainda que houve uma discussão em via pública, afirmou ter sido xingado e disse que perdeu o controle ao empurrar a ex-mulher, reconhecendo o erro, mas negando ter desferido socos ou tapas. Segundo o homem, após o empurrão, não houve novas agressões físicas.



A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação. O pedido de medida protetiva foi encaminhado ao Judiciário, que irá analisar a solicitação. As imagens do sistema de monitoramento e os depoimentos de testemunhas deverão ser utilizados no andamento do inquérito.