127ª DPReprodução
De acordo com testemunhas, dois meninos, usando capuz e blusa de frio, se aproximaram do casal enquanto eles estavam nas imediações de uma lavanderia. Em meio à intensa circulação de pedestres e frequentadores de bares da região, um dos suspeitos puxou o cordão de ouro do pescoço do homem e fugiu em seguida, sem que fosse possível qualquer reação imediata.
A ação durou poucos segundos e chamou a atenção de pessoas que estavam no local, mas os suspeitos conseguiram escapar aproveitando o grande fluxo de pessoas. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou apreensão dos envolvidos.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que devem analisar imagens de câmeras de segurança próximas ao local e ouvir testemunhas para tentar esclarecer o furto.
