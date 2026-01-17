127ª DP - Reprodução

Publicado 17/01/2026 15:20

Búzios - Um casal de Niterói, que possui residência em Búzios, foi vítima de furto na noite desta sexta-feira (16), no Centro do município. O crime aconteceu por volta das 21h30, nas proximidades do cruzamento das ruas do Sossego e Manoel de Carvalho, em um dos trechos mais movimentados da cidade naquele horário.



De acordo com testemunhas, dois meninos, usando capuz e blusa de frio, se aproximaram do casal enquanto eles estavam nas imediações de uma lavanderia. Em meio à intensa circulação de pedestres e frequentadores de bares da região, um dos suspeitos puxou o cordão de ouro do pescoço do homem e fugiu em seguida, sem que fosse possível qualquer reação imediata.



A ação durou poucos segundos e chamou a atenção de pessoas que estavam no local, mas os suspeitos conseguiram escapar aproveitando o grande fluxo de pessoas. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou apreensão dos envolvidos.



O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que devem analisar imagens de câmeras de segurança próximas ao local e ouvir testemunhas para tentar esclarecer o furto.

*Com informações da Folha de Búzios.