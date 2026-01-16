TuristasReprodução
Búzios atinge 91% de ocupação hoteleira no feriadão de São Sebastião
Alta procura deve elevar índice para até 95% e movimenta a economia local neste fim de semana prolongado
Incêndio em padrão de energia mobiliza bombeiros no Centro de Búzios
Ocorrência foi registrada na Rua Manoel José de Carvalho e atingiu fornecimento de energia de kitnets e comércios; ninguém ficou ferido
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
Secretarias municipais alinham preparativos para a Festa de Iemanjá, em Búzios
Evento será realizado no dia 7 de fevereiro, celebrando a diversidade cultural, a igualdade racial e a liberdade religiosa
Homem é flagrado agredindo a ex-mulher em via pública em Búzios
Caso foi registrado por câmeras de segurança e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
Búzios faz formatura de mulheres capacitadas pelo Projeto Caravana + Qualifica Rio
Evento acontece nesta sexta-feira (16), às 11h, na Praça Dona Uia, na Rasa
