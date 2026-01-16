Turistas - Reprodução

Publicado 16/01/2026 16:09

Búzios - Búzios registra alta ocupação hoteleira neste fim de semana prolongado em função do feriado de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, celebrado na terça-feira (20). O destino turístico, um dos mais procurados da Região dos Lagos, apresenta índices elevados de hospedagem, refletindo o aumento no fluxo de visitantes.

Segundo dados da pesquisa conjunta realizada pelo BC&VB – Búzios Conventions Bureau, pela AHB – Associação de Hotéis de Búzios e pelo SindSol, a taxa de ocupação hoteleira já alcança 91%, com expectativa de chegar a 95% até o período principal do feriado.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Thomas Weber, o cenário positivo é resultado de um trabalho contínuo de promoção do destino, aliado ao calendário de feriados e aos atrativos naturais da cidade.

“A alta procura beneficia toda a cadeia produtiva do turismo, impactando diretamente o comércio, bares, restaurantes e serviços, além de gerar emprego e renda para a população local”, afirmou.