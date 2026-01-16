Golfinho é encontrado em avançado estado de decomposição - Jornal Folha de Búzios

Publicado 16/01/2026 16:18

Búzios - Um golfinho foi encontrado em estado avançado de decomposição na manhã desta sexta-feira (16) na praia de Tucuns, em Búzios.



De acordo com as primeiras informações, o mamífero marinho já estava sem sinais vitais e apresentava características que indicam que a morte teria ocorrido há vários dias. Até o momento, não há confirmação sobre a espécie do animal nem sobre as causas do óbito, que só poderão ser determinadas após avaliação técnica especializada.



O caso deverá ser acompanhado por órgãos ambientais e equipes responsáveis pelo monitoramento da fauna marinha, que irão definir os procedimentos adequados, incluindo a possível retirada do animal da praia e a realização de análises.



A orientação das autoridades é para que moradores e frequentadores evitem qualquer contato direto com o golfinho e mantenham distância, aguardando a atuação dos órgãos competentes, já que o manuseio indevido pode representar riscos à saúde humana e comprometer a investigação do caso.