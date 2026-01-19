Escola Paulo Freire - Reprodução

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, informou que todas as unidades da rede municipal de ensino participarão da ação “Escolas Abertas 2026”, que começa nesta segunda-feira (19) e vai até 30 de janeiro.



Durante esse período, as escolas funcionarão em horários especiais para atender a comunidade escolar, apoiar famílias e estudantes e garantir a continuidade dos serviços educacionais antes do início do ano letivo.



As creches e escolas de Ensino Fundamental com dois turnos funcionarão das 9h às 16h, enquanto as escolas de Ensino Fundamental com três turnos, unidades de Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) atenderão das 9h às 19h.



A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o acesso à educação, a organização da rede e o acolhimento da população, garantindo que pais, responsáveis e alunos recebam suporte e orientação neste período.



Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, a ação faz parte de estratégias de planejamento e fortalecimento da educação pública municipal, promovendo eficiência, proximidade com a comunidade e qualidade no atendimento.

