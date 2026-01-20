Secretaria Municipal de Saúde - Ascom

Publicado 20/01/2026

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026, destinado à formação de cadastro reserva para atuação na Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de janeiro, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 9h às 16h.

O processo seletivo é destinado a profissionais de níveis fundamental, médio e técnico, com contratações temporárias de até 11 meses, prorrogáveis conforme a necessidade do município. A carga horária será de 40 horas semanais ou em regime de plantão 12×36, de acordo com a função.

Estão previstos os cargos de auxiliar de saúde bucal, maqueiro, massoterapeuta, técnico de enfermagem (PMF), técnico de enfermagem, técnico de higiene bucal e técnico de imobilização ortopédica. Os requisitos específicos para cada função constam no edital. https://buzios.aexecutivo.com.br/processoseletivo.php?grup=146

Os candidatos devem entregar envelope lacrado contendo ficha de inscrição, currículo atualizado, documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e experiência profissional, além de outros documentos previstos no edital. Serão aceitos apenas documentos legíveis e sem rasuras.

A seleção ocorrerá por meio de análise curricular, considerando experiência profissional e títulos. O edital assegura a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 5% para cotas étnicas, conforme a legislação vigente.

O resultado preliminar será divulgado no dia 28 de janeiro. Recursos poderão ser apresentados nos dias 29 e 30, com resultado final previsto para 3 de fevereiro de 2026.

O cadastro reserva terá validade de 10 meses, prorrogável por igual período, e as convocações ocorrerão conforme a ordem de classificação e a necessidade do serviço público municipal.