Prefeitura de Búzios abre inscrições para Processo Seletivo na Saúde
Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de janeiro, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 9h às 16h
Parceria com o Estado garante avanço das obras de infraestrutura em Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) se reuniu com o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, e garantiu início das obras no Jardim Esperança em fevereiro
Búzios alcança 95% de ocupação hoteleira e recebe mais de 160 mil turistas em fim de semana prolongado
Número foi cerca de 4 vezes a população do município, estimada entre 42 mil e 42,5 mil habitantes
Búzios abre escolas a partir desta segunda (19) para atendimento a alunos e famílias
As creches e escolas de Ensino Fundamental que funcionam em dois turnos estarão abertas no horário de 9h às 16h. Escolas de Ensino Fundamental com três turnos, Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) funcionarão das 9h às 19h
Casal é vítima de furto em área movimentada do Centro de Búzios
Crime aconteceu à noite, próximo a bares e comércios, e foi praticado por dois jovens
Cláudio Castro prestigia abertura do Festival de Verão em Cabo Frio
Governador acompanhou a abertura do evento, interagiu com o público, valorizou a Operação Lei Seca e destacou a presença do Estado na alta temporada
