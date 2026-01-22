Operação da Polícia Federal Reprodução
Grupo investigado em Búzios é alvo de operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
Operação Narco Azimut apura esquema financeiro que movimentou mais de R$ 39 milhões no Brasil e no exterior
Grupo investigado em Búzios é alvo de operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
Operação Narco Azimut apura esquema financeiro que movimentou mais de R$ 39 milhões no Brasil e no exterior
Homem é morto a tiros na Baía Formosa, em Armação dos Búzios
Crime ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (21), mobilizou forças de segurança e será apurado pela 127ª DP
Alexandre Martins anuncia recorde histórico do Búzios Prev
Prefeito destaca crescimento superior a 200% no fundo previdenciário e reforça compromisso com o futuro dos servidores
Entre fé e gestão, Daniela Soares celebra São Sebastião em Araruama
Prefeita participa das homenagens ao padroeiro no feriado municipal e reforça mensagem de união, proteção e bons ventos para a cidade
Soldado da PM morto em acidente de trânsito em Cabo Frio é sepultado em Búzios
Cerimônia no Cemitério de Sant’Anna reuniu familiares, amigos e colegas de farda na manhã desta terça-feira (20)
Prefeitura de Búzios abre inscrições para Processo Seletivo na Saúde
Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de janeiro, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 9h às 16h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.