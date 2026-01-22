Operação da Polícia Federal - Reprodução

Operação da Polícia Federal Reprodução

Publicado 22/01/2026 13:33

Búzios - Um grupo com atuação em Armação dos Búzios está entre os alvos da Operação Narco Azimut, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (21). A ação investiga um esquema estruturado de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 39 milhões por meio de dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos, com ramificações nacionais e internacionais.

Além de Búzios, mandados judiciais foram cumpridos em outras cidades do país. A operação foi coordenada a partir de São Paulo, onde parte das ordens judiciais foi executada, além de outros municípios que ainda não foram detalhados oficialmente pelas autoridades.

De acordo com as investigações, os envolvidos integram uma associação criminosa organizada, formada por pessoas já mencionadas em apurações anteriores e reforçada por novos integrantes. Empresas também estariam sendo utilizadas para dar aparência de legalidade aos recursos de origem ilícita.

Segundo a Polícia Federal, o grupo operava um sistema coordenado de movimentação financeira, que incluía transporte interestadual de valores, operações bancárias de alto valor e negociações com criptoativos. Esse mecanismo teria permitido a circulação contínua de grandes quantias, com indícios de ocultação e dissimulação da origem do dinheiro.

Por determinação da Justiça, foi decretado o sequestro de bens ligados aos investigados, além da imposição de restrições societárias. Entre as medidas estão a proibição de movimentação empresarial e a vedação de transferências de bens móveis e imóveis considerados produto dos crimes apurados.

Durante o cumprimento dos mandados, agentes apreenderam veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos. As prisões temporárias autorizadas pela Justiça também foram efetivadas.

As investigações seguem em andamento, e os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.