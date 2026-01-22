Homem é morto a tiros - Reprodução

Homem é morto a tirosReprodução

Publicado 22/01/2026 13:29

Búzios - Um homem não identificado morreu após ser atingido por disparos no fim da tarde desta quarta-feira (21), em Armação dos Búzios. A ocorrência foi registrada na região da Baía Formosa, nas proximidades da pista principal.

Segundo informações preliminares, a vítima foi alvejada por vários tiros e morreu no local antes da chegada do atendimento de emergência. O perímetro foi isolado para os trabalhos da perícia técnica.

Testemunhas relataram que indivíduos armados circularam pela área pouco antes do ocorrido.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de o crime estar relacionado a disputas entre grupos ligados ao tráfico de drogas nas comunidades da Baía Formosa e do Tangará, linha de apuração que ainda não teve confirmação oficial.

Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A ocorrência será registrada na 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios, que ficará responsável pela investigação.

Até o momento, não há registro de prisões, e a identidade da vítima permanece desconhecida. A Polícia Militar realizou diligências na região, sem localizar suspeitos.

A Delegacia segue reunindo imagens de câmeras de segurança, ouvindo moradores e analisando informações para esclarecer as circunstâncias do crime.