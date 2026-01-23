Capivara é encontrada morta - Reprodução

Publicado 23/01/2026 14:06

Búzios - Uma capivara foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (22) em frente a uma residência no bairro Bosque de Geribá, em Armação dos Búzios.



A suspeita é de que o animal tenha sido atacado por um cachorro em situação de rua durante a madrugada.



De acordo com a moradora do imóvel, durante a noite foram ouvidos latidos de cães na rua e também de animais que estavam dentro da residência. Inicialmente, ela acreditou que se tratava apenas da passagem de um cachorro. Ao amanhecer, percebeu que os latidos estavam relacionados ao ataque à capivara.



A Guarda Ambiental foi acionada para realizar a retirada do animal, que é classificado como silvestre e protegido pela legislação ambiental. O caso deverá ser registrado para fins de acompanhamento e levantamento de dados.



A moradora relatou ainda que o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas tem se tornado mais frequente, o que, segundo ela, está relacionado à redução de áreas verdes no município. A situação será analisada pelos órgãos ambientais competentes.