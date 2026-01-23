Reunião estratégica na Secretaria de Turismo - Ascom

Reunião estratégica na Secretaria de TurismoAscom

Publicado 23/01/2026 16:07

Búzios - A Prefeitura de Búzios deu início, nesta quinta-feira (22), ao planejamento do Carnaval 2026 com a realização de uma reunião estratégica na Secretaria de Turismo. O encontro contou com a presença de presidentes de blocos carnavalescos, representantes de diversas secretarias municipais e integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.



Participaram da reunião representantes das secretarias de Turismo, Ordem Pública, Defesa Civil, Serviços Públicos, Cultura e Patrimônio Histórico, Segurança e Governo. O objetivo principal foi alinhar diretrizes e definir ações integradas para garantir um Carnaval organizado, seguro e sustentável, tanto para moradores quanto para turistas.



Entre os temas debatidos estiveram os itinerários dos blocos, os horários-limite para os desfiles, a organização geral do evento e as estratégias de segurança que serão adotadas durante todo o período carnavalesco. Também foram discutidas medidas de ordenamento urbano, controle de trânsito, atendimento emergencial e preservação do patrimônio público e histórico da cidade.



A pauta ambiental teve destaque, com a apresentação de ações de conscientização sobre o descarte correto de resíduos, reforço na limpeza urbana e ampliação do número de lixeiras nas áreas com maior concentração de foliões.



Durante o encontro, foi ressaltada a importância da atuação conjunta entre o poder público, as forças de segurança e os organizadores dos blocos, com o objetivo de prevenir ocorrências, reduzir impactos e garantir que a festa aconteça de forma responsável e harmoniosa.



A Prefeitura informou que o planejamento do Carnaval 2026 seguirá com novas reuniões e ajustes ao longo dos próximos meses, reforçando o compromisso com a segurança, a sustentabilidade e a valorização da cultura local.