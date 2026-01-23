Alistamento Militar Reprodução
O alistamento pode ser realizado de forma presencial, na sede da Junta Militar de Búzios, ou de maneira on-line, por meio do site oficial do Exército Brasileiro (alistamento.eb.mil.br) e também pelo aplicativo do Exército, disponível para dispositivos móveis.
A sede da Junta Militar está localizada na Travessa dos Pescadores, nº 151, no Loteamento Triângulo de Búzios, região central do município. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para o alistamento presencial, é necessário apresentar os documentos originais de Certidão de Nascimento, CPF, documento de identidade e comprovante de residência atualizado do município, como contas de água, luz ou telefone fixo, em nome dos pais ou avós.
A Junta também orienta que cidadãos nascidos em 2008 ou em anos anteriores, que ainda não realizaram o alistamento, devem procurar o órgão para regularizar a situação. Nesses casos, o contato pode ser feito pelo telefone (22) 2350-6070, onde a equipe presta orientações sobre o procedimento.
De acordo com a Junta Militar, manter a situação militar regularizada é essencial para evitar impedimentos legais. O não cumprimento da obrigação pode gerar dificuldades na emissão de passaporte, na posse em cargos públicos, mesmo após aprovação em concurso, além de restrições para matrícula no Ensino Superior e outros serviços oficiais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.