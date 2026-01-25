Suspeito - Jornal Folha de Búzios

Búzios - A Polícia Civil investiga uma tentativa de roubo ocorrida em uma residência de uma idosa no bairro Ferradura, em Armação dos Búzios. O crime mobilizou moradores da região após a movimentação suspeita dentro do imóvel.





De acordo com as informações apuradas, um homem ainda não identificado invadiu a casa e passou a procurar objetos no interior da residência. Durante a ação, o suspeito teria agredido o cachorro da idosa, o que acabou chamando a atenção de vizinhos.



Ao perceberem a situação, populares intervieram e acionaram imediatamente a Polícia Civil. Com a chegada dos moradores e dos agentes ao local, o indivíduo conseguiu fugir em direção a uma área de mata próxima ao bairro.



Buscas foram realizadas na região, porém o suspeito não foi localizado até o momento. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil trabalha para identificar o autor da tentativa de roubo.



A corporação solicita que informações que possam contribuir para a identificação do suspeito sejam repassadas de forma anônima pelo telefone (22) 99219-2042. Os dados recebidos poderão auxiliar no andamento das investigações.



