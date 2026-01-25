SuspeitoJornal Folha de Búzios
De acordo com as informações apuradas, um homem ainda não identificado invadiu a casa e passou a procurar objetos no interior da residência. Durante a ação, o suspeito teria agredido o cachorro da idosa, o que acabou chamando a atenção de vizinhos.
Ao perceberem a situação, populares intervieram e acionaram imediatamente a Polícia Civil. Com a chegada dos moradores e dos agentes ao local, o indivíduo conseguiu fugir em direção a uma área de mata próxima ao bairro.
Buscas foram realizadas na região, porém o suspeito não foi localizado até o momento. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil trabalha para identificar o autor da tentativa de roubo.
A corporação solicita que informações que possam contribuir para a identificação do suspeito sejam repassadas de forma anônima pelo telefone (22) 99219-2042. Os dados recebidos poderão auxiliar no andamento das investigações.
*Com informações do @jornalfolhadebuzios
