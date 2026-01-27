Castramóvel Ascom
O Castramóvel continua sendo um importante instrumento de controle populacional e cuidado com cães e gatos. Além disso, o município conta com uma sede fixa da Secretaria de Proteção Animal, localizada no bairro Cruzeiro, em frente à Escola Cileia Barreto.
O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e tem registrado grande procura da população, com atendimentos voltados ao cadastro de animais, realização de procedimentos, orientações técnicas e acompanhamento de casos.
Atualmente, o Castromóvel realiza:
- Castrações às segundas e quartas-feiras;
- Consultas técnicas às terças, quintas e sextas-feiras;
- Vacinação antirrábica às terças, quintas e sextas-feiras;
- Testes de FIV e FeLV, voltados ao diagnóstico de doenças em felinos.
A gestão municipal também vem ampliando o suporte à Secretaria de Proteção Animal, com a disponibilização de mais veículos e estrutura, garantindo maior alcance dos serviços e atendimento a toda a cidade.
A Prefeitura reforça o chamado para que os tutores procurem a Secretaria de Proteção Animal, mantenham os cuidados com seus animais em dia e acompanhem o cronograma do Castromóvel, que seguirá passando pelos bairros do município.
