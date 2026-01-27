Castramóvel - Ascom

Castramóvel Ascom

Publicado 27/01/2026

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios segue fortalecendo as políticas públicas voltadas ao cuidado, à saúde e ao bem-estar animal no município. Entre os principais serviços oferecidos estão castrações, consultas veterinárias, vacinação e a realização de testes de FIV (Vírus da Imunodeficiência Felina) e FeLV (Vírus da Leucemia Felina).



O Castramóvel continua sendo um importante instrumento de controle populacional e cuidado com cães e gatos. Além disso, o município conta com uma sede fixa da Secretaria de Proteção Animal, localizada no bairro Cruzeiro, em frente à Escola Cileia Barreto.



O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e tem registrado grande procura da população, com atendimentos voltados ao cadastro de animais, realização de procedimentos, orientações técnicas e acompanhamento de casos.



Atualmente, o Castromóvel realiza:



- Castrações às segundas e quartas-feiras;

- Consultas técnicas às terças, quintas e sextas-feiras;

- Vacinação antirrábica às terças, quintas e sextas-feiras;

- Testes de FIV e FeLV, voltados ao diagnóstico de doenças em felinos.

Para 2026, uma das principais novidades será a ampliação da vacinação antirrábica itinerante nos bairros, começando pela Rasa e seguindo para Cem Braças, Manguinhos e Centro. A iniciativa reforça a prevenção contra a raiva, uma zoonose que voltou a registrar casos em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, exigindo atenção permanente do poder público.



A gestão municipal também vem ampliando o suporte à Secretaria de Proteção Animal, com a disponibilização de mais veículos e estrutura, garantindo maior alcance dos serviços e atendimento a toda a cidade.



A Prefeitura reforça o chamado para que os tutores procurem a Secretaria de Proteção Animal, mantenham os cuidados com seus animais em dia e acompanhem o cronograma do Castromóvel, que seguirá passando pelos bairros do município.