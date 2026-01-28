Operação Aliança do Inea - Ascom

Operação Aliança do Inea

Publicado 28/01/2026 16:01

Búzios - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por recomendação do Ministério Público, realizou nesta terça e quarta-feira (27 e 28) a Operação Aliança nos bairros Marina e no canto direito da Praia de Tucuns, em Armação dos Búzios.



A ação teve como objetivo a demolição de construções irregulares localizadas em áreas de preservação permanente (APP), incluindo dunas, vegetações de restinga, o Parque Estadual Costa do Sol e a Área de Proteção Ambiental (APA) do Pau Brasil.



De acordo com o órgão ambiental, as edificações não possuíam autorização dos órgãos competentes e causavam impactos à fauna existente no local, como a coruja-buraqueira.



A operação contou com o acompanhamento das Secretarias Municipais de Ambiente e Urbanismo, de Ordem Pública e de Serviços Públicos, além da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU), do PATAMO da 5ª Companhia da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), da CPAM/UPAM e da Procuradoria Geral do Município.



Segundo o Inea, o acompanhamento teve como finalidade garantir que os procedimentos fossem realizados de acordo com a legislação vigente e com os trâmites legais.



As secretarias municipais prestaram suporte técnico e logístico às ações realizadas em campo, em atuação conjunta com os órgãos estaduais.



A Operação Aliança integra ações voltadas ao ordenamento urbano e à preservação ambiental no município de Armação dos Búzios.