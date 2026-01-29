Homem é detido após abandonar filhotes de gatoReprodução/Câmeras de segurança
A ação foi registrada por câmeras de segurança do local. As imagens mostram o momento em que o homem estaciona o veículo, retira uma caixa do carro e a deixa no portão da residência antes de deixar a área.
Ao acompanhar a cena pelas câmeras, o vereador afirmou que saiu imediatamente para tentar localizar o suspeito e conseguiu interceptar o veículo com o auxílio de uma motocicleta. Em seguida, Toni Russo acionou a Secretaria da Causa Animal e solicitou apoio da Polícia Militar.
Os agentes estiveram no local e conduziram o homem à delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência. Segundo o vereador, o caso foi enquadrado como crime de abandono e maus-tratos a animais, conforme previsto na legislação vigente.
Os filhotes de gato foram resgatados e encaminhados para atendimento veterinário. De acordo com Toni Russo, os animais aparentavam estar em bom estado de saúde e, após avaliação clínica, deverão ser disponibilizados para adoção responsável.
*Com informações do G1.
