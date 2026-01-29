Ações intermunicipais no mês da Visibilidade Trans - Ascom

Ações intermunicipais no mês da Visibilidade TransAscom

Publicado 29/01/2026 18:44

Búzios - Nesta quarta-feira (28), a Coordenadoria LGBTQIAPN+, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, participou de duas ações intermunicipais em alusão ao Mês da Visibilidade Trans, reafirmando o compromisso do município com a promoção de direitos e o fortalecimento da articulação regional de políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+.



A primeira agenda foi uma roda de conversa promovida pela Superintendência LGBTI de Cabo Frio, realizada no Ambulatório Demétrio Campos. O encontro reuniu a equipe da superintendência em um momento de escuta, troca de experiências e compartilhamento de vivências relacionadas à população trans. A atividade proporcionou um espaço de diálogo sobre desafios e estratégias de acolhimento e garantia de direitos.



Já a segunda participação foi no Prêmio em Celebração ao Dia da Visibilidade Trans, organizado pelo Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea. O evento teve como objetivo reconhecer e celebrar pessoas trans que se destacam em seus espaços de atuação, valorizando suas trajetórias, conquistas e contribuições sociais. A celebração também contou com expressiva participação da sociedade civil, evidenciando o engajamento comunitário na promoção da visibilidade trans.



A premiação reuniu representantes de diversos municípios da região, entre eles a Coordenadoria de Saúde LGBTQIA+ de São Pedro da Aldeia, a coordenação do Transviver de Araruama, a Coordenadoria de Igualdade de Gênero e Diversidade de Macaé, além de outras coordenações municipais, evidenciando a mobilização regional em torno da promoção da cidadania e da visibilidade trans.



O Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea é um equipamento público estadual vinculado ao programa Rio Sem LGBTIfobia, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A unidade oferece atendimento multidisciplinar e gratuito à população LGBTQIAPN+, com serviços de orientação social, apoio psicológico e acompanhamento jurídico, além de atuar na promoção de cidadania, enfrentamento à LGBTIfobia e articulação com municípios da região.



A presença de Búzios nas duas agendas integra a estratégia de fortalecimento do diálogo intermunicipal e da atuação em rede, considerada fundamental para o avanço de políticas públicas que garantam proteção social, respeito à diversidade e promoção de direitos para a população LGBTQIAPN+.