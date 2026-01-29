Sergio Ferreira, reuniu-se com trabalhadores de esportes náuticos que atuam na Praia de João Fernandes - Ascom

Sergio Ferreira, reuniu-se com trabalhadores de esportes náuticos que atuam na Praia de João FernandesAscom

Publicado 29/01/2026 15:51

Búzios - Nesta quarta-feira (28), o secretário de Ordem Pública de Armação dos Búzios, Sergio Ferreira, reuniu-se com trabalhadores de esportes náuticos que atuam na Praia de João Fernandes. O encontro teve como objetivo reforçar a organização das atividades, orientar os profissionais quanto às normas vigentes e esclarecer os procedimentos permitidos no exercício das funções no local.



Durante a reunião, foram reforçadas as orientações relacionadas à segurança dos usuários e trabalhadores. Um dos pontos centrais abordados foi a obrigatoriedade do uso de coletes salva-vidas. “Orientamos que nenhuma embarcação saia sem colete, pois essa é uma exigência de segurança da Marinha”, destacou o secretário.



Sergio Ferreira também informou que haverá intensificação da fiscalização quanto à documentação das embarcações e às condições de segurança nas praias do município, com atenção especial à Praia de João Fernandes, devido ao grande fluxo de moradores e turistas.



A Secretaria de Ordem Pública ressaltou que o diálogo com os trabalhadores é fundamental para garantir o ordenamento das atividades, a segurança marítima e a convivência harmoniosa entre profissionais, banhistas e visitantes, contribuindo para um ambiente mais seguro e organizado nas praias de Búzios.