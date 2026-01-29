Sergio Ferreira, reuniu-se com trabalhadores de esportes náuticos que atuam na Praia de João FernandesAscom
Durante a reunião, foram reforçadas as orientações relacionadas à segurança dos usuários e trabalhadores. Um dos pontos centrais abordados foi a obrigatoriedade do uso de coletes salva-vidas. “Orientamos que nenhuma embarcação saia sem colete, pois essa é uma exigência de segurança da Marinha”, destacou o secretário.
Sergio Ferreira também informou que haverá intensificação da fiscalização quanto à documentação das embarcações e às condições de segurança nas praias do município, com atenção especial à Praia de João Fernandes, devido ao grande fluxo de moradores e turistas.
A Secretaria de Ordem Pública ressaltou que o diálogo com os trabalhadores é fundamental para garantir o ordenamento das atividades, a segurança marítima e a convivência harmoniosa entre profissionais, banhistas e visitantes, contribuindo para um ambiente mais seguro e organizado nas praias de Búzios.
