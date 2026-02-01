Preso por furtoReprodução/PM
O mandado foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios contra um homem, de 30 anos, com base no artigo 155, §4º, do Código Penal.
Segundo a Polícia Civil, após diligências realizadas ao longo do dia, ele foi localizado em seu local de trabalho, no Quiosque Amendoeira, na Praia de Geribá, onde recebeu voz de prisão.
Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado à 127ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
