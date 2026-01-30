Lançamento do Programa Planifica - Ascom

Lançamento do Programa PlanificaAscom

Publicado 30/01/2026 16:44

Búzios - O município de Búzios recebeu nesta sexta-feira (30) o lançamento do Programa Planifica. A iniciativa foi apresentada durante encontro promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, com a presença da secretária de Saúde Cláudia Mello.

O Programa Planifica tem como objetivo organizar a rede de atenção à saúde e estruturar o fluxo de atendimento aos pacientes.

A proposta busca reduzir o deslocamento dos usuários entre unidades, por meio da identificação de pacientes crônicos com risco de agravamento e do encaminhamento entre a Atenção Primária à Saúde e a Atenção Ambulatorial Especializada.

Durante o lançamento, foi abordada a integração regional dos serviços de saúde, com a participação de municípios da Baixada Litorânea. A proposta é garantir o acesso aos atendimentos de acordo com a necessidade dos pacientes, independentemente do município de origem.

A articulação entre o município e o Estado também foi mencionada como parte do processo de organização do Sistema Único de Saúde (SUS). A cooperação entre as esferas de gestão busca alinhar ações, utilizar recursos disponíveis e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

O secretário municipal de Saúde, Leônidas Heringer, agradeceu a presença das autoridades e afirmou que os gestores da Baixada Litorânea reconhecem a necessidade de qualificação da Atenção Primária à Saúde.

Segundo ele, a capacitação das equipes e a organização dos fluxos assistenciais são pontos centrais para o funcionamento da rede. A iniciativa conta com apoio técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e da Beneficência Portuguesa.

O Programa de Atenção à Saúde (PAS) é estruturado em quatro macroprocessos: o assistencial, voltado ao atendimento ao paciente por equipes multiprofissionais; o educacional, direcionado à capacitação de profissionais da Atenção Primária, da Atenção Ambulatorial Especializada e dos usuários; o eixo de supervisão, que acompanha o fluxo do paciente na rede; e o de pesquisa, voltado à avaliação das ações com base científica.

O programa também aborda o diagnóstico precoce e a organização do fluxo assistencial, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e direcionar o paciente ao atendimento especializado com acompanhamento da Atenção Primária.

Participaram do encontro o secretário executivo do CONASS, Jurandi Frutuoso, a secretária de Saúde, Cláudia Mello, e o secretário municipal de Saúde, Leônidas Heringer.