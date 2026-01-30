Lançamento do Programa PlanificaAscom
Participaram do encontro o secretário executivo do CONASS, Jurandi Frutuoso, a secretária de Saúde, Cláudia Mello, e o secretário municipal de Saúde, Leônidas Heringer.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Lançamento do Programa PlanificaAscom
Búzios recebe lançamento do Programa Planifica para organização da rede de atenção à saúde
Encontro aborda integração regional e fluxo assistencial na Baixada Litorânea
Estrada Álvaro Elídio Gonçalves é interditada para obras de drenagem em Búzios
Intervenção acontece nesta sexta-feira (30), das 8h às 17h, com desvio temporário do trânsito pela região do Bosque de Búzios
Araruama aposta em integração, tecnologia e parceria com o Estado para garantir festa recorde
Cidade entra no clima do aniversário de 167 anos com operação de segurança de grande porte para o evento Record Sunset Rio, entre os dias 5 e 8 de fevereiro
De olho em 2026, encontro reúne Paes, Vantoil Martins e lideranças regionais
Reunião teve como eixo central o fortalecimento do diálogo entre a capital e cidades do interior, principalmente as da Região dos Lagos
Búzios integra ações intermunicipais no mês da Visibilidade Trans
A primeira agenda foi uma roda de conversa da Superintendência LGBTI de Cabo Frio e a segunda participação foi no Prêmio em Celebração ao Dia da Visibilidade Trans
Ordem Pública de Búzios se reúne com trabalhadores de João Fernandes sobre segurança de esportes náuticos
Foram reforçadas as orientações relacionadas à segurança dos usuários e trabalhadores. Haverá intensificação da fiscalização de documentação das embarcações e condições de segurança nas praias
Prefeitura de Búzios anuncia Concurso Público para a área da Educação
As vagas são para Professor Docente I, Professor Docente II e Professor II, abrangendo diferentes áreas do ensino, com oportunidades para ampla concorrência, pessoas com deficiência, além de cotas para pessoas negras, quilombolas e indígenas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.