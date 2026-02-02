Secretaria da MulherReprodução
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até às 23h59 de domingo (8), por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela administração municipal.
O cadastro reserva contempla uma ampla variedade de áreas de atuação, entre elas marketing digital e redes sociais, design gráfico e multimídia, costura, moda e modelagem, yoga e meditação, artesanato (bijuteria, bordado, crochê e pintura), bordado manual e em máquina, papel machê e esculturas, crochê (amigurumi, acessórios e roupas), macramê, biscuit e esculturas em massa fria, penteados e tranças, maquiagem e automaquiagem, manicure e pedicure, alongamento de unhas, limpeza de pele, tratamentos faciais, massagem, depilação, design de sobrancelhas e cílios, pintura em tela, dança e Libras.
O cadastro reserva terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração pública municipal. Para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB9Q12uTVQogjZ26_-HSlhL_wXHWCTU62KD1dXHzXutsqYRQ/viewform
Todas as regras, critérios e demais informações sobre o Processo Seletivo Simplificado estão descritas no Edital nº 01/2026, disponível no portal oficial da Prefeitura de Búzios: https://portal.buzios.rj.gov.br/processoseletivo.php
A Prefeitura reforça que é de responsabilidade dos candidatos acompanhar a divulgação de atos, comunicados e possíveis atualizações referentes ao processo seletivo. A iniciativa faz parte das políticas públicas voltadas à valorização, capacitação e fortalecimento das mulheres no município.
