Búzios

Inscrições do Concurso Público da Educação de Búzios começam nesta segunda-feira (2)

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site www.ibam-concursos.org.br, até o dia 12 de março de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para Professor Docente I e de R$ 140,00 para os cargos de Professor Docente II e Professor II