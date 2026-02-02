Escola Ascom
Aulas da rede municipal de Búzios retornam nesta quarta-feira (4)
O retorno das atividades escolares ocorrerá de forma regular em todas as unidades da rede, com exceção da Escola Municipal João José de Carvalho e da Creche Professora Maria Rita
Inscrições do Concurso Público da Educação de Búzios começam nesta segunda-feira (2)
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site www.ibam-concursos.org.br, até o dia 12 de março de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para Professor Docente I e de R$ 140,00 para os cargos de Professor Docente II e Professor II
Homem é preso pela Polícia Civil por furto qualificado em Búzios
Ele foi localizado durante diligências e detido no local de trabalho, em Geribá
Búzios recebe lançamento do Programa Planifica para organização da rede de atenção à saúde
Encontro aborda integração regional e fluxo assistencial na Baixada Litorânea
Estrada Álvaro Elídio Gonçalves é interditada para obras de drenagem em Búzios
Intervenção acontece nesta sexta-feira (30), das 8h às 17h, com desvio temporário do trânsito pela região do Bosque de Búzios
Araruama aposta em integração, tecnologia e parceria com o Estado para garantir festa recorde
Cidade entra no clima do aniversário de 167 anos com operação de segurança de grande porte para o evento Record Sunset Rio, entre os dias 5 e 8 de fevereiro
