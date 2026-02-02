Escola - Ascom

Publicado 02/02/2026 15:35

Búzios - A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios informou que o ano letivo da rede municipal de ensino terá início nesta quarta-feira (4), marcando a volta às aulas para os estudantes das escolas do município.

O retorno das atividades escolares ocorrerá de forma regular em todas as unidades da rede, com exceção da Escola Municipal João José de Carvalho e da Creche Professora Maria Rita. As duas instituições permanecem temporariamente sem aulas devido à realização de obras de adequação predial. Nesses casos, o início do ano letivo está previsto para o dia 23 de fevereiro, após o período de Carnaval.

Segundo a Secretaria, as intervenções em andamento têm como objetivo garantir melhores condições de segurança, acessibilidade e conforto para alunos, professores e equipes escolares. As melhorias buscam assegurar um ambiente adequado para o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas ao longo do ano.

A Secretaria de Educação reforçou ainda que todas as demais escolas estão preparadas para receber os alunos e orientou pais e responsáveis a acompanharem os comunicados oficiais para se manterem informados sobre possíveis atualizações no calendário escolar.