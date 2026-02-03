Casa da Mulher BuzianaReprodução

Búzios - A Secretaria da Mulher de Armação dos Búzios, por meio das Casas da Mulher Buziana, abriu nesta terça-feira (3) as inscrições para mais de 400 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. A iniciativa tem como objetivo promover a capacitação e fortalecer a autonomia das mulheres do município. As inscrições são presenciais e devem ser realizadas no local onde cada curso será ministrado, conforme o cronograma específico de cada atividade.

As oportunidades estão distribuídas entre a Casa da Mulher Buziana Alcinete, no bairro da Rasa, e a Casa da Mulher Buziana Martinha, em Cem Braças. É fundamental que as interessadas fiquem atentas ao cronograma, pois cada curso possui dia e local próprios para inscrição.

O calendário de inscrições segue da seguinte forma:

– 03/02: Bijuteria, Fuxico e Letramento

– 05/02: Papel Machê

– 06/02: Costura Criativa

– 09/02: Automaquiagem, Oficina da Memória e Trança Nagô

– 10/02: Pintura em Tecidos

Para participar de qualquer um dos cursos, é necessário ter a partir de 16 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Armação dos Búzios.

Os cursos abrangem áreas como artesanato, bem-estar, cultura e qualificação pessoal. Confira os locais, dias e horários:

Papel Machê

Cem Braças – Segunda-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Rasa – Terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Fuxico

Cem Braças – Terça-feira, das 9h às 11h

Rasa – Sexta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Bijuteria e Artesanato Sustentável

Cem Braças – Terça-feira, das 14h às 16h

Rasa – Quinta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Pintura em Tecido

Cem Braças – Terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Rasa – Quarta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Letramento

Cem Braças – Quarta-feira, das 9h às 11h ou das 13h30 às 15h30

Rasa – Quinta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Automaquiagem

Cem Braças – Quarta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Rasa – Segunda-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Oficina da Memória

Cem Braças – Quarta-feira, das 9h às 11h

Costura Criativa

Rasa – Terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Trança Nagô

Rasa – Segunda e terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios com a promoção da qualificação profissional, da inclusão social e da valorização das mulheres buzianas, ampliando oportunidades de geração de renda e desenvolvimento pessoal.
