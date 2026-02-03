Casa da Mulher Buziana - Reprodução

Publicado 03/02/2026 15:12

Búzios - A Secretaria da Mulher de Armação dos Búzios, por meio das Casas da Mulher Buziana, abriu nesta terça-feira (3) as inscrições para mais de 400 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. A iniciativa tem como objetivo promover a capacitação e fortalecer a autonomia das mulheres do município. As inscrições são presenciais e devem ser realizadas no local onde cada curso será ministrado, conforme o cronograma específico de cada atividade.



As oportunidades estão distribuídas entre a Casa da Mulher Buziana Alcinete, no bairro da Rasa, e a Casa da Mulher Buziana Martinha, em Cem Braças. É fundamental que as interessadas fiquem atentas ao cronograma, pois cada curso possui dia e local próprios para inscrição.



O calendário de inscrições segue da seguinte forma:



– 03/02: Bijuteria, Fuxico e Letramento



– 05/02: Papel Machê



– 06/02: Costura Criativa



– 09/02: Automaquiagem, Oficina da Memória e Trança Nagô



– 10/02: Pintura em Tecidos



Para participar de qualquer um dos cursos, é necessário ter a partir de 16 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Armação dos Búzios.



Os cursos abrangem áreas como artesanato, bem-estar, cultura e qualificação pessoal. Confira os locais, dias e horários:



Papel Machê



Cem Braças – Segunda-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



Rasa – Terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



Fuxico



Cem Braças – Terça-feira, das 9h às 11h



Rasa – Sexta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



Bijuteria e Artesanato Sustentável



Cem Braças – Terça-feira, das 14h às 16h



Rasa – Quinta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



Pintura em Tecido



Cem Braças – Terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



Rasa – Quarta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



Letramento



Cem Braças – Quarta-feira, das 9h às 11h ou das 13h30 às 15h30



Rasa – Quinta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



Automaquiagem



Cem Braças – Quarta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



Rasa – Segunda-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



Oficina da Memória



Cem Braças – Quarta-feira, das 9h às 11h



Costura Criativa



Rasa – Terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



Trança Nagô



Rasa – Segunda e terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h



A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios com a promoção da qualificação profissional, da inclusão social e da valorização das mulheres buzianas, ampliando oportunidades de geração de renda e desenvolvimento pessoal.

Divulgação Ascom