Casa da Mulher BuzianaReprodução
As oportunidades estão distribuídas entre a Casa da Mulher Buziana Alcinete, no bairro da Rasa, e a Casa da Mulher Buziana Martinha, em Cem Braças. É fundamental que as interessadas fiquem atentas ao cronograma, pois cada curso possui dia e local próprios para inscrição.
O calendário de inscrições segue da seguinte forma:
– 03/02: Bijuteria, Fuxico e Letramento
– 05/02: Papel Machê
– 06/02: Costura Criativa
– 09/02: Automaquiagem, Oficina da Memória e Trança Nagô
– 10/02: Pintura em Tecidos
Para participar de qualquer um dos cursos, é necessário ter a partir de 16 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Armação dos Búzios.
Os cursos abrangem áreas como artesanato, bem-estar, cultura e qualificação pessoal. Confira os locais, dias e horários:
Papel Machê
Cem Braças – Segunda-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
Rasa – Terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
Fuxico
Cem Braças – Terça-feira, das 9h às 11h
Rasa – Sexta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
Bijuteria e Artesanato Sustentável
Cem Braças – Terça-feira, das 14h às 16h
Rasa – Quinta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
Pintura em Tecido
Cem Braças – Terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
Rasa – Quarta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
Letramento
Cem Braças – Quarta-feira, das 9h às 11h ou das 13h30 às 15h30
Rasa – Quinta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
Automaquiagem
Cem Braças – Quarta-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
Rasa – Segunda-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
Oficina da Memória
Cem Braças – Quarta-feira, das 9h às 11h
Costura Criativa
Rasa – Terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
Trança Nagô
Rasa – Segunda e terça-feira, das 9h às 11h ou das 14h às 16h
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios com a promoção da qualificação profissional, da inclusão social e da valorização das mulheres buzianas, ampliando oportunidades de geração de renda e desenvolvimento pessoal.
