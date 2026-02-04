Festa de Iemanjá Ascom
Tradicional no calendário cultural da cidade, a Festa de Iemanjá reúne fiéis, moradores e visitantes em um momento de fé, respeito e valorização da diversidade cultural. A programação inclui procissão, cânticos, toques sagrados e a tradicional entrega do presente à Rainha do Mar, reforçando a importância histórica e simbólica da celebração para a comunidade.
Durante o evento, será desenvolvido o projeto “Candomblé e Saúde”, que oferecerá testagens gratuitas de Hepatite e HIV. A ação será coordenada pela Dra. Kycia do Ó e tem como objetivo promover a saúde e o cuidado integral, aliando prevenção, informação e acolhimento em um espaço cultural e religioso.
A programação da Festa de Iemanjá tem início às 15h, com a saída da procissão/cortejo na Rua 22, esquina com a Rua 51, no bairro da Rasa. Às 15h45, o cortejo chega ao Porto da Barra. Às 16h, tem início o toque para Iemanjá, seguido, às 17h30, pela entrega do presente à orixá. O encerramento está previsto para as 18h.
