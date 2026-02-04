Duas mulheres são presas por tráfico de drogas - Reprodução/PM

Publicado 04/02/2026 14:33

Búzios - Duas mulheres foram presas por tráfico e associação para o tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (3), no bairro da Rasa, em Armação dos Búzios. A ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Rua Álvaro Elídio Gonçalves, área já conhecida por denúncias relacionadas à venda de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava patrulhamento quando observou as suspeitas em atitude compatível com o tráfico de drogas. No local, os agentes flagraram o momento em que uma das mulheres realizava a entrega de dois pinos de cocaína, no valor de R$ 20, com apoio da outra envolvida. Ao perceberem a aproximação da viatura, as suspeitas tentaram se desfazer do material ilícito.

As duas mulheres, identificadas pelas iniciais R.C.D.R., de 24 anos, e B.R.S.D.S., de 29, foram abordadas e encaminhadas à 127ª Delegacia de Polícia. No local, uma policial civil feminina realizou a revista pessoal, sendo encontrados entorpecentes e dinheiro em espécie.

Com uma das acusadas, a polícia apreendeu R$ 2.079,00 em dinheiro e sete pinos de cocaína. Já com a outra, foram localizados seis pinos de cocaína e oito trouxinhas de maconha. No total, a ação resultou na apreensão de 15 cápsulas de cocaína, oito porções de maconha, R$ 2.146,00 em espécie e dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, as duas mulheres foram autuadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo presas à disposição da Justiça.