Carnaval Reprodução

Publicado 05/02/2026 16:40

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou a programação oficial do Carnaval no município. Ao todo, 24 blocos carnavalescos irão desfilar por diferentes bairros da cidade, garantindo oito dias de folia entre os dias 11 e 21 de fevereiro, com eventos distribuídos ao longo do dia e da noite.



A abertura oficial acontece na próxima quarta-feira (11), com o tradicional Bloco Viúvas do Peru, no Centro. A programação segue de forma descentralizada, contemplando bairros como Centro, Armação, Ossos, Rasa, Manguinhos, José Gonçalves, Tucuns, Cem Braças e Ferradura, reunindo blocos tradicionais, temáticos, familiares e culturais.



O encerramento do Carnaval em Búzios será no dia 21 de fevereiro, com o desfile do Bloco Bendito Fruto, no bairro da Ferradura.



Segundo a Prefeitura, os itinerários foram definidos para garantir a organização do trânsito e a segurança dos foliões. Moradores e visitantes devem ficar atentos aos horários e percursos e colaborar com a preservação dos espaços públicos durante os dias de festa.



Programação completa dos blocos

Quarta-feira – 11/02

Viúvas do Peru

Concentração: 19h – Bar do Botafogo

Início: 21h30 | Término: 23h

Itinerário: Rua Turíbio de Farias Rua das Pedras



Quinta-feira – 12/02

Não é Não

Concentração: 16h – Praça da Armação

Início: 17h | Término: 20h

Itinerário: Praça da Armação Orla Bardot Travessa dos Pescadores Praça Santos Dumont



Juro Que Te Amo

Concentração: 19h30 – Praça Santos Dumont

Início: 20h | Término: 23h

Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Travessa dos Pescadores



Boitatá de Búzios

Concentração: 18h – Praça Santos Dumont

Início: 18h30 | Término: 22h

Itinerário: Praça Santos Dumont Rua Manoel Turíbio de Farias Rua das Pedras



Sexta-feira – 13/02

Veadinhos de Búzios

Concentração: 17h – Praça Santos Dumont

Início: 20h | Término: 23h

Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Orla Bardot Praça da Armação



Se Sobrar Eu Bebo

Concentração: 14h – Rua Custódio Alves, 45 (Espaço Império)

Início: 18h | Término: 22h

Itinerário: Rua Custódio Alves Praça do Capão (Quadra)



Deixa Eu Beber em Paz

Concentração: 17h – Praça do INEFI

Início: 20h | Término: 23h

Itinerário: Praça do INEFI



Sábado – 14/02

Império de Manguinhos

Concentração: 19h – Praça Santos Dumont

Início: 19h30 | Término: 23h

Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Retorno na Igreja Turíbio de Farias Praça Santos Dumont



Aí Meus Ossos

Concentração: 16h – João Fernandes (Restaurante Chiringuito)

Início: 17h30 | Término: 21h

Itinerário: Chiringuito Ossos Praça da Armação Rua da Brava Orla Bardot Praça da Armação



Unidos da Rasa

Concentração: 17h – Praça do INEFI

Início: 19h | Término: 23h

Itinerário: Praça do INEFI Rotatória Cruzeiro Praça do INEFI



Unidos da Cem Braças

Concentração: 15h – Rua Mercedes (Açougue Shallom)

Início: 18h | Término: 23h

Itinerário: Rua Mercedes Rua Progresso Rua Casuarinas José Bento Ribeiro Dantas Rua Clotilde Praça do Jorjão



Domingo – 15/02

Cachaça no Bule

Concentração: 15h – Posto do Ceceu (ao lado do Mercado Princesa)

Início: 18h | Término: 23h

Itinerário: Posto do Ceceu Avenida José Bento Ribeiro Dantas Quadra Nicomedes



Bloco Afro Leões da Terra

Concentração: 18h30 – Praça Santos Dumont

Início: 19h | Término: 22h

Itinerário: Praça Santos Dumont



Rola Cansada

Concentração: 16h30 – Praça Santos Dumont

Início: 17h30 | Término: 23h

Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Praça Santos Dumont



Segunda-feira – 16/02

Cocotas de Tucuns

Concentração: 13h – Tucuns (próximo ao ponto das vans)

Início: 17h | Término: 23h

Itinerário: Ponto das Vans Estrada de Tucuns Praça Dr. Eduardo (São José)



Hare do Amor Perfeito

Concentração: 18h – Praça Santos Dumont

Início: 19h | Término: 22h

Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras



Vou Ali e Volto Já

Concentração: 19h – Praça Santos Dumont

Início: 20h30 | Término: 23h

Itinerário: Praça Santos Dumont Travessa dos Pescadores Orla Bardot Praça da Armação



Boxbiocardio

Concentração: 17h – Praça dos Ossos

Início: 17h30 | Término: 19h30

Itinerário: Praça dos Ossos Orla Bardot Praça Santos Dumont



Terça-feira – 17/02

Unidos de José Gonçalves

Concentração: 15h – Rua José Gonçalves, 330 (Bar da Maria)

Início: 16h | Término: 23h

Itinerário: Rua José Gonçalves Rua da Serrinha Campo de José Gonçalves



Arpoador da Rasa

Concentração: 18h – Praça Santos Dumont

Início: 18h30 | Término: 21h30

Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias



Não Tem Água na Moringa

Concentração: 14h – Rua das Pedras (Travessa Renata de Champs)

Início: 16h | Término: 20h

Itinerário: Avenida José Bento Ribeiro Dantas Turíbio de Farias Travessa dos Pescadores Orla Bardot (Sambardô)



União da Vila

Concentração: 18h – Praça do INEFI

Início: 19h | Término: 23h

Itinerário: Praça do INEFI Rotatória Cruzeiro Praça do INEFI



Chupa Mais Não Baba

Concentração: 19h – Praça Santos Dumont

Início: 21h | Término: 23h

Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Praça Santos Dumont



Sábado – 21/02

Bendito Fruto

Concentração: 14h – Praça da Ferradura

Início: 16h30 | Término: 19h30

Itinerário: Praça da Ferradura