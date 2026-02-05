Carnaval Reprodução
A abertura oficial acontece na próxima quarta-feira (11), com o tradicional Bloco Viúvas do Peru, no Centro. A programação segue de forma descentralizada, contemplando bairros como Centro, Armação, Ossos, Rasa, Manguinhos, José Gonçalves, Tucuns, Cem Braças e Ferradura, reunindo blocos tradicionais, temáticos, familiares e culturais.
O encerramento do Carnaval em Búzios será no dia 21 de fevereiro, com o desfile do Bloco Bendito Fruto, no bairro da Ferradura.
Segundo a Prefeitura, os itinerários foram definidos para garantir a organização do trânsito e a segurança dos foliões. Moradores e visitantes devem ficar atentos aos horários e percursos e colaborar com a preservação dos espaços públicos durante os dias de festa.
Programação completa dos blocos
Viúvas do Peru
Concentração: 19h – Bar do Botafogo
Início: 21h30 | Término: 23h
Itinerário: Rua Turíbio de Farias Rua das Pedras
Quinta-feira – 12/02
Não é Não
Concentração: 16h – Praça da Armação
Início: 17h | Término: 20h
Itinerário: Praça da Armação Orla Bardot Travessa dos Pescadores Praça Santos Dumont
Juro Que Te Amo
Concentração: 19h30 – Praça Santos Dumont
Início: 20h | Término: 23h
Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Travessa dos Pescadores
Boitatá de Búzios
Concentração: 18h – Praça Santos Dumont
Início: 18h30 | Término: 22h
Itinerário: Praça Santos Dumont Rua Manoel Turíbio de Farias Rua das Pedras
Sexta-feira – 13/02
Veadinhos de Búzios
Concentração: 17h – Praça Santos Dumont
Início: 20h | Término: 23h
Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Orla Bardot Praça da Armação
Se Sobrar Eu Bebo
Concentração: 14h – Rua Custódio Alves, 45 (Espaço Império)
Início: 18h | Término: 22h
Itinerário: Rua Custódio Alves Praça do Capão (Quadra)
Deixa Eu Beber em Paz
Concentração: 17h – Praça do INEFI
Início: 20h | Término: 23h
Itinerário: Praça do INEFI
Sábado – 14/02
Império de Manguinhos
Concentração: 19h – Praça Santos Dumont
Início: 19h30 | Término: 23h
Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Retorno na Igreja Turíbio de Farias Praça Santos Dumont
Aí Meus Ossos
Concentração: 16h – João Fernandes (Restaurante Chiringuito)
Início: 17h30 | Término: 21h
Itinerário: Chiringuito Ossos Praça da Armação Rua da Brava Orla Bardot Praça da Armação
Unidos da Rasa
Concentração: 17h – Praça do INEFI
Início: 19h | Término: 23h
Itinerário: Praça do INEFI Rotatória Cruzeiro Praça do INEFI
Unidos da Cem Braças
Concentração: 15h – Rua Mercedes (Açougue Shallom)
Início: 18h | Término: 23h
Itinerário: Rua Mercedes Rua Progresso Rua Casuarinas José Bento Ribeiro Dantas Rua Clotilde Praça do Jorjão
Domingo – 15/02
Cachaça no Bule
Concentração: 15h – Posto do Ceceu (ao lado do Mercado Princesa)
Início: 18h | Término: 23h
Itinerário: Posto do Ceceu Avenida José Bento Ribeiro Dantas Quadra Nicomedes
Bloco Afro Leões da Terra
Concentração: 18h30 – Praça Santos Dumont
Início: 19h | Término: 22h
Itinerário: Praça Santos Dumont
Rola Cansada
Concentração: 16h30 – Praça Santos Dumont
Início: 17h30 | Término: 23h
Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Praça Santos Dumont
Segunda-feira – 16/02
Cocotas de Tucuns
Concentração: 13h – Tucuns (próximo ao ponto das vans)
Início: 17h | Término: 23h
Itinerário: Ponto das Vans Estrada de Tucuns Praça Dr. Eduardo (São José)
Hare do Amor Perfeito
Concentração: 18h – Praça Santos Dumont
Início: 19h | Término: 22h
Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras
Vou Ali e Volto Já
Concentração: 19h – Praça Santos Dumont
Início: 20h30 | Término: 23h
Itinerário: Praça Santos Dumont Travessa dos Pescadores Orla Bardot Praça da Armação
Boxbiocardio
Concentração: 17h – Praça dos Ossos
Início: 17h30 | Término: 19h30
Itinerário: Praça dos Ossos Orla Bardot Praça Santos Dumont
Terça-feira – 17/02
Unidos de José Gonçalves
Concentração: 15h – Rua José Gonçalves, 330 (Bar da Maria)
Início: 16h | Término: 23h
Itinerário: Rua José Gonçalves Rua da Serrinha Campo de José Gonçalves
Arpoador da Rasa
Concentração: 18h – Praça Santos Dumont
Início: 18h30 | Término: 21h30
Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias
Não Tem Água na Moringa
Concentração: 14h – Rua das Pedras (Travessa Renata de Champs)
Início: 16h | Término: 20h
Itinerário: Avenida José Bento Ribeiro Dantas Turíbio de Farias Travessa dos Pescadores Orla Bardot (Sambardô)
União da Vila
Concentração: 18h – Praça do INEFI
Início: 19h | Término: 23h
Itinerário: Praça do INEFI Rotatória Cruzeiro Praça do INEFI
Chupa Mais Não Baba
Concentração: 19h – Praça Santos Dumont
Início: 21h | Término: 23h
Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Praça Santos Dumont
Sábado – 21/02
Bendito Fruto
Concentração: 14h – Praça da Ferradura
Início: 16h30 | Término: 19h30
Itinerário: Praça da Ferradura
