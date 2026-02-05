Limpeza - Reprodução

Publicado 05/02/2026 16:51

Búzios - A Secretaria do Clima e Sustentabilidade de Búzios realiza, na próxima quarta-feira (11), mais uma edição do projeto “Praia Sem Lixo é um Luxo”, com ações de educação ambiental nas praias Azeda e do Forno, ambas certificadas com o selo internacional Bandeira Azul. A iniciativa tem como objetivo conscientizar moradores e turistas sobre a importância da destinação correta de resíduos sólidos e da preservação dos ecossistemas costeiros.



A programação será dividida em dois períodos: na Praia Azeda, das 10h às 12h30, e na Praia do Forno, das 14h às 16h30. Durante as atividades, equipes do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) irão orientar o público, promover ações educativas e reforçar práticas sustentáveis no uso dos espaços naturais.



O projeto é desenvolvido por meio do NEA, setor da Secretaria responsável pelas ações de conscientização ambiental, e conta com a parceria do Projeto Costão Rochoso, referência em pesquisa e conservação dos ecossistemas costeiros.



Segundo o secretário de Clima e Sustentabilidade, Evanildo Nascimento, a escolha da data, antes do período de Carnaval, busca alertar a população e os visitantes sobre o aumento da circulação nas praias e a necessidade de reduzir o descarte irregular de resíduos. Ele destaca ainda que a educação ambiental e climática deve ser contínua e ir além do ambiente escolar, alcançando a sociedade também nos espaços públicos.



A ação integra a estratégia do município de fortalecer a educação ambiental em áreas de grande circulação, especialmente em praias reconhecidas internacionalmente pela qualidade ambiental, gestão e compromisso com a preservação.



A Prefeitura de Búzios reforça o compromisso com a preservação ambiental e convida moradores e turistas a participarem do projeto, contribuindo para praias mais limpas, seguras e sustentáveis, além de fortalecer a consciência ambiental e o cuidado com os ecossistemas costeiros da cidade.

Divulgação Ascom