Homem acusado de comportamento abusivo e atos obscenosCabo Frio Em Foco
De acordo com os depoimentos, a situação não seria um caso isolado. As mulheres relatam que o mesmo suspeito já teria cometido episódios semelhantes em outras ocasiões, inclusive em espaços públicos do município, o que aumentou o temor e a indignação das vítimas.
Após o ocorrido, a CooperBúzios informou que o motorista conduziu a van até o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) para que as providências cabíveis fossem tomadas. Até o momento, não há registro formal de ocorrência junto à Polícia Militar ou à Polícia Civil. As forças de segurança afirmaram que permanecem à disposição para receber a denúncia e apurar os fatos.
A Prefeitura de Búzios também se manifestou, informando que a rede municipal de apoio à mulher está disponível para acolher as vítimas, oferecer orientação e encaminhar os atendimentos necessários. O caso reacende o debate sobre segurança no transporte público e a importância da denúncia para o combate à violência contra a mulher.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.