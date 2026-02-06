Homem acusado de comportamento abusivo e atos obscenos - Cabo Frio Em Foco

Publicado 06/02/2026 15:10

Búzios - Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (5) mostra o relato de duas mulheres que afirmam ter sido vítimas de assédio sexual dentro de uma van do transporte alternativo que faz a linha Rasa/Centro, em Armação dos Búzios. Nas imagens, as passageiras descrevem o constrangimento vivido durante a viagem e acusam um homem de comportamento abusivo e atos obscenos no interior do veículo.



De acordo com os depoimentos, a situação não seria um caso isolado. As mulheres relatam que o mesmo suspeito já teria cometido episódios semelhantes em outras ocasiões, inclusive em espaços públicos do município, o que aumentou o temor e a indignação das vítimas.



Após o ocorrido, a CooperBúzios informou que o motorista conduziu a van até o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) para que as providências cabíveis fossem tomadas. Até o momento, não há registro formal de ocorrência junto à Polícia Militar ou à Polícia Civil. As forças de segurança afirmaram que permanecem à disposição para receber a denúncia e apurar os fatos.



A Prefeitura de Búzios também se manifestou, informando que a rede municipal de apoio à mulher está disponível para acolher as vítimas, oferecer orientação e encaminhar os atendimentos necessários. O caso reacende o debate sobre segurança no transporte público e a importância da denúncia para o combate à violência contra a mulher.