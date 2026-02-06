Blitz - Reprodução/PM

Publicado 06/02/2026 17:51

Búzios - A Secretaria de Segurança de Búzios realizou, na noite desta quinta-feira (5), a Operação Ande Legal, com ações de fiscalização em dois pontos do município: em frente ao DPO de Manguinhos e na Subestação de Cem Braças. A iniciativa teve como objetivo reforçar a segurança no trânsito, coibir irregularidades e garantir mais tranquilidade para motoristas e pedestres.



Durante a operação, agentes abordaram motocicletas e veículos de aplicativo que utilizavam iluminação de LED fora dos padrões estabelecidos pela legislação de trânsito. Como resultado das fiscalizações, diversos veículos foram notificados e uma motocicleta foi apreendida.



A ação contou com a atuação integrada da Coordenadoria de Trânsito e Transportes (CTT), da Secretaria de Segurança, da Guarda Civil Municipal (GCM) e com o apoio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), fortalecendo a cooperação entre os órgãos municipais e estaduais.



De acordo com a Prefeitura de Búzios, as fiscalizações fazem parte de um trabalho contínuo voltado para a organização do trânsito e a redução de riscos de acidentes, assegurando o cumprimento das normas de circulação e promovendo mais segurança para a população.