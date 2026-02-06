Blitz Reprodução/PM
Durante a operação, agentes abordaram motocicletas e veículos de aplicativo que utilizavam iluminação de LED fora dos padrões estabelecidos pela legislação de trânsito. Como resultado das fiscalizações, diversos veículos foram notificados e uma motocicleta foi apreendida.
A ação contou com a atuação integrada da Coordenadoria de Trânsito e Transportes (CTT), da Secretaria de Segurança, da Guarda Civil Municipal (GCM) e com o apoio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), fortalecendo a cooperação entre os órgãos municipais e estaduais.
De acordo com a Prefeitura de Búzios, as fiscalizações fazem parte de um trabalho contínuo voltado para a organização do trânsito e a redução de riscos de acidentes, assegurando o cumprimento das normas de circulação e promovendo mais segurança para a população.
