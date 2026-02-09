Navios de turismo - Ascom

Publicado 09/02/2026 17:32

Búzios - Armação dos Búzios segue em evidência na temporada de cruzeiros marítimos. Segundo a Secretaria de Turismo, o município tem 20 navios programados ao longo do mês de fevereiro, reforçando sua posição como um dos destinos mais procurados do litoral fluminense.



Entre os dias 1º e 8 de fevereiro, seis navios já aportaram na cidade, enquanto outros 14 ainda estão previstos até o fim do mês. Ao todo, a estimativa é de que cerca de 60.736 passageiros desembarquem em Búzios durante o período, impulsionando significativamente a economia local.



A chegada dos transatlânticos reflete diretamente no aquecimento de diversos setores, como comércio, gastronomia, transporte, passeios turísticos e serviços em geral. O fluxo intenso de visitantes gera oportunidades de trabalho, amplia a circulação de renda e fortalece o turismo como uma das principais atividades econômicas do município.



Além do impacto econômico, a movimentação reforça a visibilidade internacional de Búzios, que recebe turistas de diferentes nacionalidades, contribuindo para a consolidação da cidade como destino turístico de excelência.



Programação de navios – Fevereiro



Domingo (1) – MSC Seaview, Píer Central, das 11h às 18h30 – 5.000 passageiros



Terça-feira (3) – MSC Fantasia, Píer Central, das 8h às 19h – 4.000 passageiros



Quarta-feira (4) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 10h às 20h – 2.300 passageiros



Quinta-feira (5) – Aidamar, Píer Central, das 10h às 18h – 2.686 passageiros



Sábado (7) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 10h às 20h – 2.300 passageiros



Domingo (8) – MSC Seaview, Píer Central, das 11h às 18h30 – 5.000 passageiros



Quarta-feira (11) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 10h às 20h – 2.300 passageiros



Quinta-feira (12) – MSC Fantasia, Porto Veleiro, das 08h às 19h – 4.000 passageiros



Quinta-feira (12) – Silver Whisper, Píer Central, das 08h às 19h – 2.850 passageiros



Sábado (14) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 10h às 20h – 2.300 passageiros



Domingo (15) – MSC Seaview, Píer Central, das 11h às 18h30 – 5.000 passageiros



Terça-feira (17) – Silver Whisper, Píer Central, das 8h às 19h – 2.850 passageiros



Quarta-feira (18) – MSC Sinfonia, Porto Veleiro, das 10h às 20h – 2.300 passageiros



Sábado (21) – MSC Fantasia, Píer Central, das 8h às 19h – 4.000 passageiros



Sábado (21) – MSC Sinfonia, Porto Veleiro, das 10h às 20h – 2.300 passageiros



Domingo (22) – MSC Seaview, Porto Veleiro, das 11h às 18h30 – 5.000 passageiros



Domingo (22) – Artania, Píer Central, das 12h às 20h – 1.200 passageiros



Quarta-feira (25) – MSC Sinfonia, Porto Veleiro, das 10h às 20h – 2.300 passageiros



Quarta-feira (25) – Seven Seas Splendor, Píer Central, das 08h às 17h – 750 passageiros



Sábado (28) – MSC Sinfonia, Porto Veleiro, das 10h às 20h – 2.300 passageiros

