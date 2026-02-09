Navios de turismoAscom
Entre os dias 1º e 8 de fevereiro, seis navios já aportaram na cidade, enquanto outros 14 ainda estão previstos até o fim do mês. Ao todo, a estimativa é de que cerca de 60.736 passageiros desembarquem em Búzios durante o período, impulsionando significativamente a economia local.
A chegada dos transatlânticos reflete diretamente no aquecimento de diversos setores, como comércio, gastronomia, transporte, passeios turísticos e serviços em geral. O fluxo intenso de visitantes gera oportunidades de trabalho, amplia a circulação de renda e fortalece o turismo como uma das principais atividades econômicas do município.
Além do impacto econômico, a movimentação reforça a visibilidade internacional de Búzios, que recebe turistas de diferentes nacionalidades, contribuindo para a consolidação da cidade como destino turístico de excelência.
Programação de navios – Fevereiro
Domingo (1) – MSC Seaview, Píer Central, das 11h às 18h30 – 5.000 passageiros
Terça-feira (3) – MSC Fantasia, Píer Central, das 8h às 19h – 4.000 passageiros
Quarta-feira (4) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 10h às 20h – 2.300 passageiros
Quinta-feira (5) – Aidamar, Píer Central, das 10h às 18h – 2.686 passageiros
Sábado (7) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 10h às 20h – 2.300 passageiros
Domingo (8) – MSC Seaview, Píer Central, das 11h às 18h30 – 5.000 passageiros
Quarta-feira (11) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 10h às 20h – 2.300 passageiros
Quinta-feira (12) – MSC Fantasia, Porto Veleiro, das 08h às 19h – 4.000 passageiros
Quinta-feira (12) – Silver Whisper, Píer Central, das 08h às 19h – 2.850 passageiros
Sábado (14) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 10h às 20h – 2.300 passageiros
Domingo (15) – MSC Seaview, Píer Central, das 11h às 18h30 – 5.000 passageiros
Terça-feira (17) – Silver Whisper, Píer Central, das 8h às 19h – 2.850 passageiros
Quarta-feira (18) – MSC Sinfonia, Porto Veleiro, das 10h às 20h – 2.300 passageiros
Sábado (21) – MSC Fantasia, Píer Central, das 8h às 19h – 4.000 passageiros
Sábado (21) – MSC Sinfonia, Porto Veleiro, das 10h às 20h – 2.300 passageiros
Domingo (22) – MSC Seaview, Porto Veleiro, das 11h às 18h30 – 5.000 passageiros
Domingo (22) – Artania, Píer Central, das 12h às 20h – 1.200 passageiros
Quarta-feira (25) – MSC Sinfonia, Porto Veleiro, das 10h às 20h – 2.300 passageiros
Quarta-feira (25) – Seven Seas Splendor, Píer Central, das 08h às 17h – 750 passageiros
Sábado (28) – MSC Sinfonia, Porto Veleiro, das 10h às 20h – 2.300 passageiros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.