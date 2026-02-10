Bloco Viúvas do Peru - Reprodução

Bloco Viúvas do PeruReprodução

Publicado 10/02/2026 17:56

Búzios - A abertura oficial do Carnaval em Búzios acontece nesta quarta-feira (11), com o tradicional desfile do Bloco Viúvas do Peru, no Centro. A concentração, marcada para as 19h, dá início à programação carnavalesca no município e abre oito dias de folia, que prometem movimentar diversos bairros e reunir moradores e turistas.



A programação segue de forma descentralizada, com apresentações ao longo do dia e da noite em localidades como Centro, Armação, Ossos, Rasa, Manguinhos, José Gonçalves, Tucuns, Cem Braças e Ferradura. Ao todo, 24 blocos carnavalescos irão desfilar entre os dias 11 e 21 de fevereiro, garantindo uma agenda diversificada e acessível para diferentes públicos.



Entre os destaques estão blocos tradicionais, temáticos e familiares, como Não é Não, Cachaça no Bule, Não Tem Água na Moringa, Veadinhos de Búzios, Império de Manguinhos, Unidos da Rasa, Cocotas de Tucuns e Unidos de José Gonçalves. A programação conta ainda com a participação do Bloco Afro Leões da Terra, ampliando a diversidade cultural e musical do Carnaval buziano.



A proposta de levar a festa para vários pontos da cidade reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização das manifestações populares e com a democratização do acesso ao Carnaval, fortalecendo o turismo e a economia local durante o período.



O encerramento oficial da programação carnavalesca acontece no sábado (21), com o desfile do Bloco Bendito Fruto, no bairro da Ferradura, marcando o fim do Carnaval 2026 no município.



Programação completa:



– VIÚVAS DO PERU



Quarta-feira (11/02)



Concentração: 19h



Início: 21h30 | Término: 23h



Concentração: Bar do Botafogo



Itinerário: Rua Turíbio de Farias Rua das Pedras



– NÃO É NÃO



Quinta-feira (12/02)



Concentração: 16h



Início: 17h | Término: 20h



Concentração: Praça da Armação



Itinerário: Praça da Armação Orla Bardot Travessa dos Pescadores Praça Santos Dumont



– JURO QUE TE AMO



Quinta-feira (12/02)



Concentração: 19h30



Início: 20h | Término: 23h



Concentração: Praça Santos Dumont



Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Travessa dos Pescadores



– BOITATÁ DE BÚZIOS



Quinta-feira (12/02)



Concentração: 18h



Início: 18h30 | Término: 22h



Concentração: Praça Santos Dumont



Itinerário: Praça Santos Dumont Rua Manoel Turíbio de Farias Rua das Pedras



– VEADINHOS DE BÚZIOS



Sexta-feira (13/02)



Concentração: 17h



Início: 20h | Término: 23h



Concentração: Praça Santos Dumont



Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Orla Bardot Praça da Armação



– SE SOBRAR EU BEBO



Sexta-feira (13/02)



Concentração: 14h



Início: 18h | Término: 22h



Concentração: Rua Custódio Alves, 45 (Espaço Império)



Itinerário: Rua Custódio Alves Praça do Capão (Quadra)



– DEIXA EU BEBER EM PAZ



Sexta-feira (13/02)



Concentração: 17h



Início: 20h | Término: 23h



Concentração: Praça do INEFI



Itinerário: Praça do INEFI (somente)



– IMPÉRIO DE MANGUINHOS



Sábado (14/02)



Concentração: 19h



Início: 19h30 | Término: 23h



Concentração: Praça Santos Dumont



Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Retorno na Igreja Turíbio de Farias Praça Santos Dumont



– AÍ MEUS OSSOS



Sábado (14/02)



Concentração: 16h



Início: 17h30 | Término: 21h



Concentração: João Fernandes (Restaurante Chiringuito)



Itinerário: Chiringuito Ossos Praça da Armação Rua da Brava Orla Bardot Praça da Armação



– UNIDOS DA RASA



Sábado (14/02)



Concentração: 17h



Início: 19h | Término: 23h



Concentração: Praça do INEFI



Itinerário: Praça do INEFI Rotatória Cruzeiro Praça do INEFI



– UNIDOS DA CEM BRAÇAS



Sábado (14/02)



Concentração: 15h



Início: 18h | Término: 23h



Concentração: Rua Mercedes (Açougue Shallom)



Itinerário: Rua Mercedes Rua Progresso Rua Casuarinas José Bento Ribeiro Dantas Rua Clotilde Praça do Jorjão



– CACHAÇA NO BULE



Domingo (15/02)



Concentração: 15h



Início: 18h | Término: 23h



Concentração: Posto do Ceceu (ao lado do Mercado Princesa)



Itinerário: Posto do Ceceu Av. José Bento Ribeiro Dantas Quadra Nicomedes



– ROLA CANSADA



Domingo (15/02)



Concentração: 16h30



Início: 17h30 | Término: 23h



Concentração: Praça Santos Dumont



Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Praça Santos Dumont



– BLOCO AFRO LEÕES DA TERRA



Domingo (15/02)



Concentração: 18h30



Início: 19h | Término: 22h



Concentração: Praça Santos Dumont



Itinerário: Praça Santos Dumont



– COCOTAS DE TUCUNS



Segunda-feira (16/02)



Concentração: 13h



Início: 17h | Término: 23h



Concentração: Tucuns (perto do ponto das vans)



Itinerário: Ponto das Vans Estrada de Tucuns Praça Dr. Eduardo (São José)



– HARE DO AMOR PERFEITO



Segunda-feira (16/02)



Concentração: 18h



Início: 19h | Término: 22h



Concentração: Praça Santos Dumont



Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras



– VOU ALI E VOLTO JÁ



Segunda-feira (16/02)



Concentração: 19h



Início: 20h30 | Término: 23h



Concentração: Praça Santos Dumont



Itinerário: Praça Santos Dumont Travessa dos Pescadores Orla Bardot Praça da Armação



– BOXBIOCARDIO



Segunda-feira (16/02)



Concentração: 17h



Início: 17h30 | Término: 19h30



Concentração: Praça dos Ossos



Itinerário: Praça dos Ossos Orla Bardot Praça Santos Dumont



– UNIDOS DE JOSÉ GONÇALVES



Terça-feira (17/02)



Concentração: 15h



Início: 16h |Término: 23h



Concentração: Rua José Gonçalves, 330 (Bar da Maria)



Itinerário: Rua José Gonçalves Rua de Serrinha Campo de José Gonçalves



– ARPOADOR DA RASA



Terça-feira (17/02)



Concentração: 18h



Início: 18h30 | Término: 21h30



Concentração: Praça Santos Dumont



Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias



– NÃO TEM ÁGUA NA MORINGA



Terça-feira (17/02)



Concentração: 14h



Início: 16h | Término: 20h



Concentração: Rua das Pedras (Travessa Renata de Champs)



Itinerário: Av. José Bento Ribeiro Dantas Turíbio de Farias Travessa dos Pescadores Orla Bardot (Sambardô)



– UNIÃO DA VILA



Terça-feira (17/02)



Concentração: 18h



Início: 19h | Término: 23h



Concentração: Praça do INEFI



Itinerário: Praça do INEFI Rotatória Cruzeiro Praça do INEFI



– CHUPA MAIS NÃO BABA



Terça-feira (17/02)



Concentração: 19h



Início: 21h | Término: 23h



Concentração: Praça Santos Dumont



Itinerário: Praça Santos Dumont Turíbio de Farias Rua das Pedras Praça Santos Dumont



– BENDITO FRUTO



Sábado (21/02)



Concentração: 14h



Início: 16h30 | Término: 19h30



Concentração: Praça da Ferradura



Itinerário: Praça da Ferradura

Divulgação Ascom