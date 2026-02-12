Bloco "Não é Não"Ascom
Criado para levar uma mensagem clara de respeito e conscientização, o bloco destaca que “Não é Não” — no Carnaval, na vida ou em qualquer lugar. A ação busca mobilizar moradores e turistas para a importância do consentimento e do enfrentamento a qualquer forma de violência contra a mulher.
Além da mobilização nas ruas, a Secretaria da Mulher reforça que, em Búzios, nenhuma mulher está sozinha. O município conta com canais de apoio e denúncia que funcionam de forma permanente para proteger, orientar e acolher vítimas de violência.
Entre os canais disponíveis estão o Disque 180, que funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa; a Polícia Militar, pelo telefone 190; e o WhatsApp da PM, pelo número (22) 2623-1464.
