Publicado 12/02/2026 15:49

Búzios - O Bloco “Não é Não”, promovido pela Secretaria da Mulher de Búzios, sai às ruas nesta quinta-feira (12), com concentração às 16h, na Praia de Armação, e saída às 17h, percorrendo a Orla Bardot até a Praça Santos Dumont, no Centro. A iniciativa reforça a campanha de combate ao assédio sexual durante o Carnaval.



Criado para levar uma mensagem clara de respeito e conscientização, o bloco destaca que “Não é Não” — no Carnaval, na vida ou em qualquer lugar. A ação busca mobilizar moradores e turistas para a importância do consentimento e do enfrentamento a qualquer forma de violência contra a mulher.



Além da mobilização nas ruas, a Secretaria da Mulher reforça que, em Búzios, nenhuma mulher está sozinha. O município conta com canais de apoio e denúncia que funcionam de forma permanente para proteger, orientar e acolher vítimas de violência.



Entre os canais disponíveis estão o Disque 180, que funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa; a Polícia Militar, pelo telefone 190; e o WhatsApp da PM, pelo número (22) 2623-1464.