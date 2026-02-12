Reforço de guarda-vidas nas praias - Ascom

Publicado 12/02/2026 16:29

Búzios - A Secretaria de Segurança Pública de Búzios realizou, nesta quarta-feira (11), uma reunião estratégica por meio da Coordenadoria de Guarda-vidas para definir o planejamento operacional das praias durante o período de Carnaval. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura ao longo do litoral e reforçar a segurança de moradores e turistas, em um dos momentos de maior movimento na cidade.



Segundo o coordenador de Guarda-vidas de Búzios, Frederico Tardelli, o planejamento antecipado é essencial para garantir a presença das equipes em toda a península, principalmente em praias que não contam com postos fixos ao longo do ano. “Temos que ter um planejamento para cobrir toda a península, pois não temos guarda-vidas fixos em algumas praias do município. A reunião foi para alinhar isso e conseguir guarnecer o máximo de praias possível durante o Carnaval”, explicou.



Durante o período carnavalesco, terão equipes de guarda-vidas as praias de Caravelas; José Gonçalves (Bandeira Azul); Tucuns (Bandeira Azul); Geribá; Ferradurinha; Ferradura; Ponta da Lagoinha; Forno (Bandeira Azul); Brava; João Fernandes; Azeda (Bandeira Azul) e Manguinhos/Marina.



Para reforçar as ações de prevenção e resgate, a Coordenadoria contará com duas motos aquáticas. Um dos jetskis ficará baseado em Geribá, atuando no patrulhamento do lado de mar aberto da península. O outro equipamento atenderá a região de Manguinhos, Tartaruga, João Fernandes, Armação, Azeda e Praia Brava.



Além do atendimento direto aos banhistas, as equipes também vão atuar em conjunto com o setor náutico na fiscalização marítima, prestando apoio em casos de embarcações à deriva e possíveis ocorrências de naufrágio.