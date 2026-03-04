A autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos dois envolvidos, que permanecem à disposição da Justiça.Reprodução/ Talkshow dos Lagos
Segundo a polícia, a ação teve início após denúncia anônima indicando que um homem estaria comercializando drogas nas imediações da Praça Santos Dumont, principalmente a partir das 18h.
A informação apontava ainda que ele estaria hospedado no Hostel Primos, alternando entre duas unidades próximas à praça. Os policiais realizaram monitoramento entre 18h e 22h. Conforme a investigação, o suspeito estaria atuando com o auxílio de outra pessoa.
O primeiro indivíduo foi abordado e, de acordo com a ocorrência, estava com entorpecentes. Ele teria admitido a prática no momento da abordagem.
Em seguida, o segundo suspeito foi detido. Inicialmente, negou a acusação, mas foi conduzido ao local onde estava hospedado. Com autorização, os agentes localizaram uma mochila com entorpecentes e um aparelho celular. Segundo a polícia, ele informou que atua no tráfico no município desde novembro do ano passado.
A autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos dois envolvidos, que permanecem à disposição da Justiça. A investigação prossegue para identificar outras possíveis participações no caso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.