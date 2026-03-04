A autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos dois envolvidos, que permanecem à disposição da Justiça. - Reprodução/ Talkshow dos Lagos

Búzios - Policiais civis da 127ª DP de Búzios prenderam em flagrante dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico nesta terça-feira (3), no Centro de Armação dos Búzios.



Segundo a polícia, a ação teve início após denúncia anônima indicando que um homem estaria comercializando drogas nas imediações da Praça Santos Dumont, principalmente a partir das 18h.



A informação apontava ainda que ele estaria hospedado no Hostel Primos, alternando entre duas unidades próximas à praça. Os policiais realizaram monitoramento entre 18h e 22h. Conforme a investigação, o suspeito estaria atuando com o auxílio de outra pessoa.



O primeiro indivíduo foi abordado e, de acordo com a ocorrência, estava com entorpecentes. Ele teria admitido a prática no momento da abordagem.



Em seguida, o segundo suspeito foi detido. Inicialmente, negou a acusação, mas foi conduzido ao local onde estava hospedado. Com autorização, os agentes localizaram uma mochila com entorpecentes e um aparelho celular. Segundo a polícia, ele informou que atua no tráfico no município desde novembro do ano passado.



A autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos dois envolvidos, que permanecem à disposição da Justiça. A investigação prossegue para identificar outras possíveis participações no caso.