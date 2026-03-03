Escola de Artes ZanineReprodução
Escola de Artes Zanine oferece vagas gratuitas para cursos artísticos em Búzios
Interessados podem se inscrever até o dia 9 de março; atividades são voltadas para pessoas a partir de 15 anos
Justiça Federal determina que ANP pague R$ 1,36 bilhão em royalties atrasados a Búzios
Decisão da 22ª Vara Federal do DF manda parcelamento em 48 meses e obriga autarquia a comprovar mensalmente os repasses ao município
Búzios projeta 2026 com mais de 50 eventos e reforço de caixa com royalties atrasados
Prefeito Alexandre Martins (REP) aposta na geração de emprego o ano inteiro, anuncia novos projetos inclusivos e confirma decisão judicial que garante repasses da ANP
Búzios firma parceria com universidades para ampliar oferta de estágios a estudantes do município
A iniciativa contempla as universidades Anhanguera - UNOPAR e UNIASSELVI
Araruama firma parceria com o IFRJ para ampliar oferta de cursos de qualificação profissional
Ação tem como objetivo ampliar o acesso da população a oportunidades de formação profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da cidade
Turistas são flagrados brigando em rua de Búzios
Confusão envolveu estrangeiros e chamou a atenção de quem passava pelo local; não há informações oficiais sobre o caso
