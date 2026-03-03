Escola de Artes Zanine - Reprodução

Publicado 03/03/2026 15:11

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, abriu nesta segunda-feira (2) as inscrições para os cursos livres e gratuitos da Escola de Artes Zanine. O prazo para se inscrever segue até o dia 9 de março, exclusivamente pela internet, e as vagas são limitadas.

As atividades são destinadas a pessoas com idade mínima de 15 anos e atendem diferentes níveis de experiência, com foco na formação artística, inclusão social e estímulo à criatividade. A proposta é ampliar o acesso da população às linguagens artísticas e fortalecer o cenário cultural do município.

Entre os cursos disponíveis está o Teatro da Maturidade, que acontece às quartas-feiras, das 9h às 11h, com início previsto para o dia 11 de março. Já o curso Arte, Teatro e Performance será realizado às quintas-feiras, das 9h às 12h, a partir de 12 de março. Completa a programação a Usina de Criação, com aulas às sextas-feiras, das 9h às 12h, com início em 13 de março.

Para participar, os interessados devem preencher o formulário online de inscrição, informando os dados pessoais e selecionando o curso desejado. A confirmação da vaga depende do número de inscritos e do preenchimento correto das informações.