Saúde em Ação - Ascom

Saúde em AçãoAscom

Publicado 02/03/2026 13:40

Búzios - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, em parceria com a Firjan SESI e com as Secretarias da Mulher e de Saúde de Armação dos Búzios, realiza, nesta sexta-feira (6), às 9h, o projeto Saúde em Ação. A ação acontecerá na Praça Dona Uia (INEFI), das 10h às 12h e das 14h às 16h.



O projeto chega ao município com uma unidade móvel equipada para oferecer oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à informação e incentivar a adoção de práticas alimentares mais saudáveis, contribuindo para a qualidade de vida da população.



Durante a programação, serão realizadas duas oficinas gratuitas de educação alimentar, com capacidade para até 24 participantes por turma. A participação é gratuita e aberta ao público, representando uma oportunidade de aprendizado prático sobre alimentação saudável, economia doméstica e redução do desperdício de alimentos. O encerramento está previsto para as 17h.



A estrutura da carreta da Firjan é adaptada, com cozinha equipada para a realização das oficinas.