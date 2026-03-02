Saúde em AçãoAscom
O projeto chega ao município com uma unidade móvel equipada para oferecer oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à informação e incentivar a adoção de práticas alimentares mais saudáveis, contribuindo para a qualidade de vida da população.
Durante a programação, serão realizadas duas oficinas gratuitas de educação alimentar, com capacidade para até 24 participantes por turma. A participação é gratuita e aberta ao público, representando uma oportunidade de aprendizado prático sobre alimentação saudável, economia doméstica e redução do desperdício de alimentos. O encerramento está previsto para as 17h.
A estrutura da carreta da Firjan é adaptada, com cozinha equipada para a realização das oficinas.
