Temporal - @jornalfolhadebuzios

Temporal @jornalfolhadebuzios

Publicado 27/02/2026 14:06

Búzios - A cidade de Armação dos Búzios foi atingida por um forte temporal na tarde e, principalmente, na noite desta quinta-feira (26), provocando alagamentos em diversos bairros.



Em poucas horas, o volume de água ultrapassou 100 milímetros, segundo dados divulgados pelo município. O resultado foi imediato: ruas transformadas em rios, trânsito em colapso e dificuldades no acesso a serviços essenciais. Moradores e turistas enfrentaram transtornos em diferentes pontos da cidade.



Os bairros Rasa, Vila Verde e São José estão entre as áreas mais afetadas. Também houve registros de alagamentos em Maria Joaquina, já na divisa com Cabo Frio. Em alguns trechos, as vias ficaram completamente intransitáveis. Moradores relataram que a enxurrada invadiu residências, causando prejuízos materiais. Comerciantes também contabilizam perdas após a água alcançar estabelecimentos.



Equipes da Prefeitura atuam desde a noite de quinta-feira na desobstrução de bueiros, limpeza de galerias pluviais e retirada de detritos das áreas mais afetadas, numa tentativa de restabelecer a normalidade o mais rápido possível.



Diante do cenário, a Prefeitura anunciou a suspensão das aulas nesta sexta-feira (27) em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino. A medida, adotada por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SEMED), é preventiva e tem como objetivo garantir a segurança de estudantes, profissionais da educação e da comunidade escolar.



A previsão do tempo para esta sexta-feira (27) ainda indica instabilidade, com possibilidade de chuva moderada a forte ao longo do dia, acompanhada de raios. A temperatura máxima prevista é de 27°C. Para o sábado (28), a tendência é de chuva fraca e isolada, com melhora gradual das condições climáticas.



A Prefeitura informou que segue monitorando a situação e orienta a população a acompanhar os canais oficiais para novas atualizações.