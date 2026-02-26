Curso de Instaladora de Sistemas Drywall - Ascom

Publicado 26/02/2026 12:24

Búzios - As inscrições para o curso de Instaladora de Sistemas Drywall, voltado exclusivamente para mulheres, terminam nesta quinta-feira (26). A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher, e a Firjan SENAI Região dos Lagos, e oferece qualificação profissional em uma das áreas que mais crescem na construção civil.



O curso será realizado de segunda a sexta-feira, em dois horários disponíveis: das 8h às 12h ou das 13h às 17h, na Casa da Mulher Buziana – Alcinete, no bairro da Rasa.



A construção civil é um setor em constante crescimento e ainda apresenta baixa participação feminina, o que torna o curso uma oportunidade real para quem deseja se qualificar, conquistar autonomia e atuar profissionalmente em obras, reformas ou como prestadora de serviços autônoma.



Segundo a Prefeitura, o curso oferece não apenas capacitação técnica, mas também a possibilidade de inserção em um mercado com demanda contínua e perspectivas de carreira promissoras. Para mulheres que buscam uma nova oportunidade profissional, essa é uma chance de abrir portas no setor da construção civil.



Para se inscrever presencialmente, é necessário apresentar:



Documento de identificação oficial com foto;



CPF;



Comprovante de residência do município de Armação dos Búzios;



Comprovante de escolaridade (Ensino Fundamental I completo);



Ter idade mínima de 18 anos.

