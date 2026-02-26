Curso de Instaladora de Sistemas DrywallAscom
O curso será realizado de segunda a sexta-feira, em dois horários disponíveis: das 8h às 12h ou das 13h às 17h, na Casa da Mulher Buziana – Alcinete, no bairro da Rasa.
A construção civil é um setor em constante crescimento e ainda apresenta baixa participação feminina, o que torna o curso uma oportunidade real para quem deseja se qualificar, conquistar autonomia e atuar profissionalmente em obras, reformas ou como prestadora de serviços autônoma.
Segundo a Prefeitura, o curso oferece não apenas capacitação técnica, mas também a possibilidade de inserção em um mercado com demanda contínua e perspectivas de carreira promissoras. Para mulheres que buscam uma nova oportunidade profissional, essa é uma chance de abrir portas no setor da construção civil.
Para se inscrever presencialmente, é necessário apresentar:
Documento de identificação oficial com foto;
CPF;
Comprovante de residência do município de Armação dos Búzios;
Comprovante de escolaridade (Ensino Fundamental I completo);
Ter idade mínima de 18 anos.
