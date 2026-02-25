Ponto de drogas - Reprodução/PM

Ponto de drogas Reprodução/PM

Publicado 25/02/2026 13:51

Búzios - Uma investigação que apurava a suspeita de sequestro levou a uma operação policial integrada que resultou na apreensão de drogas e na tentativa de cumprimento de um mandado de prisão nesta terça-feira (24), em Armação dos Búzios.



De acordo com as forças de segurança, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência realizado de forma conjunta pela P2 do 25º BPM de Cabo Frio, pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Armas da Polícia Federal, pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (Denarc), além da Polícia Militar e do Comando Rodoviário daquele estado.



Durante a operação, os agentes interceptaram um veículo Hyundai HB20, de cor azul, ano 2013, ocupado por uma mulher de 58 anos. Inicialmente, havia a suspeita de que ela teria sido sequestrada pelo próprio filho, que estaria exigindo valores relacionados à venda de um imóvel.



Após a abordagem, as equipes conduziram a vítima até a residência do principal suspeito, identificado como A.G.F., conhecido como “Falk”, que se encontrava escondido no imóvel. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.



Ao perceber a movimentação policial por meio de uma câmera instalada no portão da residência, o suspeito fugiu pelos fundos do imóvel e não foi localizado naquele momento. No interior da casa, os agentes encontraram farta quantidade de material entorpecente, além de munições. Um segundo indivíduo foi detido no local, e dois adolescentes também foram conduzidos para averiguação.



Todo o material apreendido e os envolvidos foram encaminhados para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde a ocorrência foi registrada. O caso segue em andamento para a adoção das medidas cabíveis pelas autoridades policiais.