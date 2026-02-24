Homem acusado de agredir e ameaçar a própria companheiraReprodução/PM
De acordo com a Polícia Civil, a mulher relatou que foi segurada pelo pescoço, sacudida e ameaçada de morte pelo marido. Assim que o registro foi feito, os agentes iniciaram diligências imediatas, conseguiram localizar o suspeito e efetuaram a prisão.
O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, com base na Lei Maria da Penha, que trata de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil destaca a importância da denúncia imediata para garantir a proteção da vítima e a responsabilização do agressor. Mulheres que sofrem qualquer tipo de violência podem buscar ajuda pelos canais oficiais.
