Homem acusado de agredir e ameaçar a própria companheiraReprodução/PM

Publicado 24/02/2026 15:55

Búzios - Um homem acusado de agredir e ameaçar a própria companheira foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (24), em Armação dos Búzios. A ação aconteceu em menos de quatro horas após a vítima procurar ajuda na 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP).



De acordo com a Polícia Civil, a mulher relatou que foi segurada pelo pescoço, sacudida e ameaçada de morte pelo marido. Assim que o registro foi feito, os agentes iniciaram diligências imediatas, conseguiram localizar o suspeito e efetuaram a prisão.



O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, com base na Lei Maria da Penha, que trata de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele permanece à disposição da Justiça.



A Polícia Civil destaca a importância da denúncia imediata para garantir a proteção da vítima e a responsabilização do agressor. Mulheres que sofrem qualquer tipo de violência podem buscar ajuda pelos canais oficiais.