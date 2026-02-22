AcidenteReprodução

Renata Cristiane
Búzios - Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na via alternativa do bairro Ferradura, em Armação dos Búzios, na noite deste sábado (21).

De acordo com as primeiras informações, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado e realizou atendimento no local.

Até o momento, não há confirmação sobre feridos nem sobre as causas do acidente.