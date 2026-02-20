Câmara Municipal Ascom
Controladoria Geral de Búzios realiza Audiência Pública para apresentar resultados do 3º quadrimestre de 2025
O encontro acontecerá na sede da Câmara Municipal de Armação dos Búzios e será aberto à participação da população
Controladoria Geral de Búzios realiza Audiência Pública para apresentar resultados do 3º quadrimestre de 2025
O encontro acontecerá na sede da Câmara Municipal de Armação dos Búzios e será aberto à participação da população
Ação de segurança infantil marca o Carnaval em Búzios com 2,6 mil atendimentos
Ação da prefeitura reforçou prevenção, orientação às famílias e segurança infantil em diferentes pontos da cidade
Prefeitura de Búzios divulga resultado oficial do Programa Ônibus Universitário
A listagem completa dos contemplados está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura
Entre abraços e articulações, aniversário do vice-prefeito sinaliza engrenagem afinada no governo de Arraial
Presença em peso de secretários, vereadores e aliados alimenta leitura de fortalecimento para a sucessão
'Big Boss' de Maricá reforça apoio à pré-candidata a vice de Paes ao governo
Em ato com prefeito do Rio e Jane Reis - irmã do presidente estadual do MDB, Washington Reis -, Washington Quaquá fala em reconstrução do Estado com aliança entre diferentes forças políticas
Prefeitura de Búzios recolhe mais de 750 toneladas de lixo durante o Carnaval
As frentes de trabalho contemplaram a coleta domiciliar, a limpeza das vias públicas, a varrição das principais avenidas, praias e pontos turísticos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.