Publicado 20/02/2026 17:10

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Controladoria Geral do Município realizará, na próxima sexta-feira (27), às 14h, uma Audiência Pública para apresentar os resultados referentes ao 3º Quadrimestre de 2025. O encontro acontecerá na sede da Câmara Municipal de Armação dos Búzios e será aberto à participação da população.

A audiência tem como objetivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e os dados da gestão orçamentária e financeira do período, assegurando transparência e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Durante a apresentação, serão detalhadas receitas, despesas, investimentos e demais indicadores fiscais do município.

O evento também será transmitido ao vivo pela página oficial da Câmara Municipal no Facebook e no YouTube, além do site oficial da Casa Legislativa, ampliando o acesso às informações e possibilitando que os cidadãos acompanhem a prestação de contas de forma remota.

A realização da Audiência Pública atende às exigências legais de transparência e reforça o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal e o diálogo aberto com a sociedade.