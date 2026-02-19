750 toneladas de lixo Ascom
Com o aumento significativo do número de visitantes e a intensa programação carnavalesca, as equipes de limpeza urbana trabalharam em regime especial. O objetivo foi garantir a manutenção da limpeza, organização e bem-estar para moradores e turistas que escolheram Búzios como destino para celebrar o Carnaval.
As frentes de trabalho contemplaram a coleta domiciliar, a limpeza das vias públicas, a varrição das principais avenidas, praias e pontos turísticos, além da retirada de resíduos acumulados após blocos e eventos realizados em diferentes bairros da cidade.
De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, o volume recolhido, superior a 750 toneladas, reflete tanto a grande movimentação no município quanto o compromisso da gestão municipal em assegurar uma cidade limpa, segura e preparada para receber visitantes em datas de grande fluxo.
A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população e dos turistas para o descarte correto de resíduos, contribuindo para a preservação ambiental e para a qualidade de vida no município.
