750 toneladas de lixo - Ascom

Publicado 19/02/2026 16:12

Búzios - Durante o período do Carnaval 2026, a Prefeitura de Armação dos Búzios recolheu mais de 750 toneladas de lixo em todo o município. A força-tarefa, coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos, atuou de forma intensiva entre sexta-feira (13) e a Quarta-feira de Cinzas (18), garantindo a limpeza urbana e a manutenção dos espaços públicos ao longo de um dos períodos de maior movimentação na cidade.



Com o aumento significativo do número de visitantes e a intensa programação carnavalesca, as equipes de limpeza urbana trabalharam em regime especial. O objetivo foi garantir a manutenção da limpeza, organização e bem-estar para moradores e turistas que escolheram Búzios como destino para celebrar o Carnaval.



As frentes de trabalho contemplaram a coleta domiciliar, a limpeza das vias públicas, a varrição das principais avenidas, praias e pontos turísticos, além da retirada de resíduos acumulados após blocos e eventos realizados em diferentes bairros da cidade.



De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, o volume recolhido, superior a 750 toneladas, reflete tanto a grande movimentação no município quanto o compromisso da gestão municipal em assegurar uma cidade limpa, segura e preparada para receber visitantes em datas de grande fluxo.



A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população e dos turistas para o descarte correto de resíduos, contribuindo para a preservação ambiental e para a qualidade de vida no município.