Publicado 17/02/2026 22:23

Búzios - Armação dos Búzios alcançou a primeira posição no ranking regional de geração de empregos formais em 2025, segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O município registrou índice de 19,47.

De acordo com os dados, foram contabilizadas 9.378 admissões e 8.550 desligamentos no período, resultando em saldo de 828 empregos formais. Com população estimada em 42.500 habitantes, o índice representa a relação entre o saldo de vagas e o número de moradores.

O levantamento aponta que Arraial do Cabo ficou na segunda posição, com índice de 16,15. Araruama aparece em terceiro lugar, seguida por Iguaba Grande, na quarta colocação.

Em Búzios, o município mantém o Balcão de Emprego, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, com encaminhamento de trabalhadores cadastrados para vagas ofertadas por empresas.

A Prefeitura informou que os dados refletem as ações voltadas à geração de empregos e ao mercado de trabalho no município.