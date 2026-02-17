Carteira de TrabalhoAscom
Armação dos Búzios lidera ranking regional de geração de empregos formais em 2025
Dados do Caged apontam saldo positivo de 828 vagas com carteira assinada e colocam o município à frente de cidades da Região dos Lagos em 2025
Armação dos Búzios lidera ranking regional de geração de empregos formais em 2025
Dados do Caged apontam saldo positivo de 828 vagas com carteira assinada e colocam o município à frente de cidades da Região dos Lagos em 2025
Búzios usa drones para reforçar segurança nos blocos de Carnaval
Monitoramento aéreo auxilia Polícia Militar e equipes municipais na fiscalização e no patrulhamento durante a folia
Casas são invadidas na Ferradura, em Búzios
O crime ocorreu por volta das 13h20 e foi registrado por câmeras de segurança de um dos imóveis
Praias de Búzios recebem ação integrada de fiscalização náutica
A operação ocorreu nas praias Praia de João Fernandes, Praia da Azeda, Praia da Azedinha e Praia da Ferradura, pontos de grande circulação de embarcações e visitantes
Operação contra o tráfico prende dois e apreende mais de R$ 35 mil em Búzios
Operação contra o tráfico prende dois e apreende mais de R$ 35 mil em BúziosMandados foram cumpridos em quatro bairros do município durante ação integrada do MP e da Polícia Militar
Tensão marca sessão na Câmara de São Pedro da Aldeia após embate entre vereadores
Discussão sobre orçamento de até R$ 14 milhões e direito de resposta negado acirra confronto entre Pedro Abreu e o presidente Jean Pierre no Legislativo aldeense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.